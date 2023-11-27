豐盛海鮮宴　鮮味爆發

清鮮美味的海鮮菜，香港人一貫追捧，來到秋冬，多款海鮮正值時令肥美，無論魚、蝦、蟹，矜貴的鮑魚、海參、龍蝦等一律變成佳餚，原汁原味的海鮮盤，鑊氣十足的小炒，又或精緻的西餐，都咁吸引。

法式佳餚

法國有多樣化的海鮮菜式，今個11月，中環LPM Restaurant & Bar因應5周年，選用沿海地區的海鮮打造出滲出法國風味限定紀念菜單。頭盤有蟹肉配青瓜西班牙凍湯及柚子野生鯛魚他他，前者清鮮開胃，後者加柚子醬提味。鮮香味濃的龍蝦扁意粉，麵條掛滿海鮮汁，啖啖入味。去法國必吃的馬賽魚湯，以貝類和石斑等烹煮，海鮮精華全滲入湯汁內，令人回味。另外還有普羅旺斯沙鍋燉雞和自家製忌廉蘑菇粗管麵等選擇，最後以無花果法式布甸蛋糕配橄欖油雪糕作結，讓客人感受到法式滋味。

巨型海鮮拼盤

和朋友食飯，通常都會叫個海鮮拼盤齊齊Share，新派西餐廳Homeland因應荃灣分店1周年，全線推出巨型的新奧爾良海鮮盤套餐，中分量有1隻波士頓龍蝦或400克北海道松葉蟹腳，另外有泰國珍寶羅氏蝦、鮮活大蜆、海蝦、小龍蝦、墨魚仔、青口和翡翠螺等。大分量可一次過享用波士頓龍蝦、北海道松葉蟹腳和其他海鮮，想更豐富，可用優惠價錢升級，之後配馬拉椰香喇沙汁、檸檬刁草忌廉汁或秘製BBQ汁，味道更吸引。套餐還包括餐湯、沙律和主食，除基本飲品，也可用半價歎特飲或紅白酒。除此之外，餐廳推出杧果珍寶軟殼蟹沙律配柚子蛋黃醬、鹹蛋黃喇沙珍寶軟殼蟹燉飯和牛油果香酥珍寶軟殼蟹漢堡，夠晒惹味。

自助餐食到飽

和大胃王食飯，最好就揀任食的自助餐，這個11月，尖沙咀The Mira Hong Kong自助餐廳Yamm市除有即開生蠔、冰鎮波士頓龍蝦和麵包蟹等，還有限定的蟹粉小籠包、牛油果忌廉焗龍蝦蟹、賽螃蟹鹹蛋黃鍋巴等蟹粉菜式。其他有魚子野菌海鮮奄列、蟹籽松露沙律汁蝦仁脆片和黑松露忌廉汁焗麵包蟹蓋等，即場燒製頂級芝士松露蛋黃醬燒波士頓龍蝦，鮮味滿瀉。最後以松露開心果泡芙、白松露朱古力慕斯及松露馬德蓮貝殼蛋糕等一系列松露甜品作結，海鮮和菌香混搭，最好不過。

食勻世界

不同地區的海鮮各有風味，千両近由現時至12月17日推出期間限定「世界之盛宴餐目」，選用來自韓國和澳洲等地的食材打造美食。贅沢刺身拼盤包括加菲蟹、虎蝦、熟成真羽太及三文魚，活翡翠鮑魚刺身先將鮑魚慢火灼再薄切，鮮香彈牙。其他有炙燒海虎蝦壽司、熟成真羽太壽司、清酒煮活青口和汁煮真羽太魚頭等，選擇多多。另外，品牌於聖誕推出2款豪華派對盛宴外賣，套餐除有多款刺身和壽司，還有松葉蟹海鮮凱撒沙律、北海道半熟芝士或吟釀等配搭，另外還有單點的壽司和刺身等選擇。於12月18日至2024年1月1 日預訂並付全費，指定會員有85折，指定信用卡有9折。

時令蟹粉菜

由現時至12月，大閘蟹正華麗登場。尖東千禧新世界香港酒店高級中菜廳桃里在這個時候推出多款時令江蘇大閘蟹菜單，當中包活清蒸江蘇大閘蟹、大閘蟹粉炒水晶粉、蟹粉小籠包、大閘蟹粉竹笙海皇燕窩羹、大閘蟹粉水晶蝦球、大閘蟹粉炒素翅、蟹粉鮮帶子扒蛋白及生滾蟹粉鮮蝦大閘蟹粥等，想嘗鮮就要把握機會。