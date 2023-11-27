甄濟如創先例巴黎名媛舞會獻聲　張藝謀驚喜亮相撐兒子

甄家有女初長成﹗剛出道當歌手的甄子丹女兒甄濟如，前晚化身小公主參加「2023年巴黎名媛舞會（le bal）」。今次舞會從全世界挑選21位女生參加，「配額」可謂相當珍貴，每位無論出生家世背景，都有一定的指標。而舞會背後更讓大家更了解慈善，憑藉一己之力貢獻力量，今年主題鼓勵大家為世界第一家兒童醫院－巴黎內克爾兒童醫院下設的心臟病學研究學會（ARCFA），以及為危機人士提供幫助的世界中央廚房（World Central）慈善捐助。

子丹與女兒翩翩起舞成全場焦點，甄濟如事後受訪表示：「當我受邀在le bal首次亮相時，我很榮幸他們想到了我。雖然我很高興見到來自世界各地的女孩，但也有點緊張。 巴黎三天的行程，我和女孩們必須做很多準備。雖然很忙，但這是一次難忘的經驗。我很幸運能夠參加這次活動，聽到其他女孩的故事，同時也分享一些我自己的故事。在參加舞會前，我看到了在以往的參加者穿着漂亮禮服的照片，但當自己體驗時，覺得現場分外冷，尤其是當我們去戶外拍照的時候！我感到非常榮幸和感激，可以和爸爸被邀請跳華爾茲打開序幕。大會又讓我參與表演，我演唱了自己有份參與創作歌曲《TBH》，我選擇這首歌是因為它有中文歌詞，我想讓來自世界各地的家庭更多地了解中文歌曲和我們的中國文化。」而子丹為了當女兒的舞伴，專程從擔任電影監製的拍攝現場飛往巴黎，只能作匆匆逗留，認真廿四孝爸爸。

而汪詩詩跟女兒Jasmine預早幾日飛到當地準備，她笑言自己全程是助手身份，幫囡囡執頭執尾。另外，詩詩透露子丹之前一直忙於拍戲，事前未有跟對方講他要跳舞，加上詩詩全家也是到達時才知道子丹與女兒被選為opening dance三對父女之一，詩詩話：「老公係追求完美嘅人，跳舞唔係佢專業同強項，我哋事先冇同佢講係唔想畀佢太大壓力，佢同囡囡24號晚排咗兩個鐘舞，可能因為子丹係動作演員，所以佢學嘢真係好快，跳兩三次已學識。」今次Jasmine指定由James做騎士，原本弟弟不想，但弟弟不想姐姐被其他異性攬住跳舞，所以James最後答應。James跟Jasmine排過兩次舞，排舞老師大讚細佬學得快，好有天分，好適合跳社交舞，細佬話自己無興趣，只係為家姐而學。

詩詩稱這個盛會歷時三日，每日的行程都十分滿，大家都很累，當完成舞會後，母女一齊合照，當時女兒用力攬實她的手臂，她說：「囡囡唔擅長表達，我感覺到佢攬實我嘅手臂係想同我講多謝，我當時好感動，真係眼紅紅，好想喊。」講到女兒參加今次盛會，作為母親的感受，她坦言：「我好耐以前已經聽聞呢個舞會，因為係慈善活動，覺得成件事好正向，而且認為女性要支持女性，同時好為Jasmine同James驕傲，呢個ball唔係主動申請，而係要被邀請，我聽聞有幾個人推薦Jasmine，我去到現場有人同我講，個個話你嘅仔女都好乖。」她又指出作為中國人在國際舞會上去到這個位置，深感引以為傲：「因為子丹同囡囡係opening dance三對父女之一，而且Jasmine可以喺現場表演，呢個係舞會有史以來第一次，今次囡囡挑選嘅歌，係中文同英文歌詞，目的都想多啲人聽中文歌。」

甄子丹接受東網訪問，指：「知道女兒獲『巴黎名媛舞會』邀請當然開心！這個舞會畢竟是被譽為全球十大頂級奢華晚會之一的，加上大會三十年傳統從不找嘉賓表演，今次則被大會安排作壓軸演唱，她唱了自己創作的TBH，演出獲得在場的皇室和貴族讚賞，作為爸爸好驕傲。在埸也有小插曲， 當中有不少『葉問』迷爸爸，一個國王爸爸還找我自拍，讓我有一些驚訝！其實下飛機太太才告知原來大會安排了我要作開埸跳舞，並是唯一的中國父女表演。弟弟James也被大會挑選為最年輕的騎士！」

除甄濟如外，另一備受關注的是張藝謀兒子張壹男。作為男伴舞騎士，在母親及妹妹陪同下，穿着燕尾服亮相舞會，與來自美國的名媛Louisa Dub共舞。張導雖沒有出席舞會，親自見證兒子的「成長」，但在舞會前夜的綵排活動中有驚喜亮相，他表示這樣的活動離自己的生活很遠，但感覺很新鮮，談到兒子的參與，他表示年輕人各種事情都可以去嘗試下，而慈善舞會本身很有意義，希望孩子們多接觸了解。