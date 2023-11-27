張艾嘉周六娶新抱　兒子王令塵黑色婚照曝光

影后張艾嘉兒子王令塵與女友遊天翼將於周六（2日）在香港舉行盛大的婚禮儀式，共續七年愛之契約，今日（27日）二人婚照曝光，準新娘更打破傳統換上黑色婚紗。兩人相識於朋友聚會，一場清晨的邀約，展開愛情序幕，因為工作的關係，王令塵與女友經常兩地分居，所以特別珍惜每次的見面時光。

拍拖期間，王令塵成為女友守護天使，經常拍下兩人的甜蜜瞬間，在不能見面的日子，他就收聽女友的私人電台聆聽她的聲音。而今次婚禮，王令塵交由女友負面，而女友眼中男友積極、外向、開朗，感覺如「早上的太陽」，而自己則似「回家時看到的夕陽，帶給人平靜」。因此，她用溫暖的橙橘色作為婚禮現場的主色調，整個現場的氛圍溫柔而寧靜，溫暖的燈光如夕陽墜入地平線，寓意愛情是場無法抑制的墜落。

王令塵的準太太來頭不少，除是來自內地的國際超模，曾獲第18屆中國模特大賽的季軍，走過國際時裝周上的64場時裝騷後，成為模特兒網上的「Hot List」、「Top 50」、「Money Girls」三大榜單，更於2014年榮獲時尚雜誌頒發的「年度超模」獎，亦是不少大時裝品牌的寵兒，她亦涉足電影、電視節目等領域，可謂多才多藝。