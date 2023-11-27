馬國明唔准拍咀戲　湯洛雯冧爆：好過佢唔在意我

藝人湯洛雯、何依婷兩位準人妻今日（27日）出席婚假服務頒獎禮，靚湯被指與馬國明婚前密密接Job，她笑言：「托賴，多多都唔拘！」她又透露籌備婚禮時沒有請婚嫁服務頒獎禮，但為了慳錢而變了精明師奶，她說：「我成日講價，問可唔可以平啲，馬國明覺得係一筆小數目，我就覺得慳埋可以去多次旅行，不過我哋籌備婚禮時已經講明唔可以嗌交，所以依家都冇嗌過交。」

靚湯又指雙方父母年紀老邁不宜飛太遠地方，故她和馬明選擇了一個亞熱帶地方舉行婚禮，至於婚禮何時舉行？靚湯只笑笑口表示：「總之我哋聖誕會喺香港過。」日前馬國明預告會在婚禮上跳舞，靚湯坦言已請來舞蹈師教二人跳舞，她說：「我朋友話外國好興一對新人喺婚禮上跳舞，所以我請咗人教我哋，仲叫佢教馬國明一啲超簡單同淨係轉圈嘅舞蹈。」

日前馬國明在新劇《新聞女王》中跟何依婷在後樓梯激咀，靚湯直言有收看該幕：「我覺得好好笑，當然冇呷醋啦，我初入行已經睇佢拍呢啲鏡頭，最記得係佢喺《On Call 36小時》同楊怡（楊茜堯）咀。」靚湯又說：「馬國明喺劇入面角色花弗，但佢現實唔係，所以入唔到戲，同埋佢唔好同我講嗰啲對白，我會嚇親。」她稱對馬國明拍親熱戲沒有太大感覺，反而馬國明佔有欲強，介意她拍咀戲，她甜絲絲表示：「我寧願佢係咁，好過佢唔在意我。」