冬日出動！必住瑞．法．意全新滑雪Resort

對於一眾熱愛滑雪的朋友，差不多是時候籌劃一下相關行程。除了滑雪場的考慮，入住的酒店亦是一大着眼點，不僅讓你於外邊經歷寒冷後再次溫暖起來，同時還肩負為住客提供享受及消閒等功能。歐洲多國人氣滑雪勝地近年有不少注目話題酒店登場，其中位於瑞士Arosa Lenzerheide滑雪區的Hotel Faern Arosa Altein便是其一，無論裝潢、服務及設施均令人眼前一亮。另外法國及意大利亦有備受關注的新滑雪酒店，絕對令人蠢蠢欲住！

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瑞士：一流團隊 潮味翻新

擁有長達225公里下山滑道的瑞士Arosa Lenzerheide滑雪區，既有陡峭坡道，又有平坦的雪道，無論初學者或滑雪達人都可找到樂趣。而距離該滑雪區登山纜車僅200米的Hotel Faern Arosa Altein，找來屢獲殊榮的設計團隊Run For The Hills負責將舊建築翻新而成，既加入現代風格，同時保留復古風味。大堂放了綿羊皮地墊，還有一張向鬼才導演Wes Anderson致敬的木枱，及分布四周的Slim Aarons藝術作品等。酒店共有125間客房，6種房型，設計風格舒適自然，如果想空間大些可選Deluxe Corner Balcony Room，向山的客房設有露台，可看到宏偉的山巒。餐飲方面，焦點是位於頂層的Alpensand Panoramic Restaurant & Social Club，可享用各款地道菜式的午餐及晚餐、自製蛋糕及西餅等，更能將Arosa村莊全景以及迷人日落一覽無遺。飽餐一頓後到Alchemilla Parlour Bar歎番杯美酒，享受輕鬆的入夜氣氛。值得一提是，酒店的水療區設施十分豐富，有一個室內暖水泳池，更有漂流河、冷暖水池、桑拿房、蒸氣浴等，備有各式水療按摩服務，助你從滑雪後疲憊的狀態回復過來。房價每晚CHF174起（約HK$1,531）。

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法國：藝術味濃 超讚水療

位於法國東南部薩瓦省塔朗泰斯谷的三山谷（Les Trois Vallées）是著名的滑雪度假區，早前開幕的酒店M Lodge & Spa正位於這個漂亮地區。走進酒店立即感到溫暖的氛圍，無論裝飾品、椅子、地氈或燈光都令人有種家的舒適感，同時可欣賞到法國藝術家Amelie du Chalard精心挑選的藝術品。酒店共有25間客房和套房，建築以木材為主，所有客房都設有露台，可欣賞到遼闊山景。如果多人入住的話，可選擇兩幢設五間臥室的小屋，每幢小屋均配有游泳池、私人廚師、管家和司機，提供貼心服務。酒店的水療中心The Spa By M Lodge與瑞士高級護膚品牌Valmont合作，推出各款針對乾燥、疲勞、面色暗淡的抗衰老療程，還有各式按摩服務。另設有16米泳池、桑拿室及健身室，可以盡情享受休閒時光。酒店餐廳Table du M Lodge提供早餐、午餐、下午茶、開胃菜和晚餐，廚師依據當日靈感設計南法風味菜餚，給予客人新鮮感。從酒店可步行到滑雪場，並提供滑雪裝備的租借服務，設於酒店內的The M Snow Academy為住客訂製獨家的滑雪課程，教練會因應學生的程度，推薦合適的滑雪道。酒店於12月15日開放，房價每晚€420起（約HK$3,570）。

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意大利：精品路線 屋頂桑拿

橫貫意大利北部南蒂羅爾地區的阿爾塔巴迪亞 （Alta Badia）是國際知名的戶外活動目的地，這裏有綿延數英里的優質滑雪場、健行和單車道。開業不足一年的Badia Hill Hotel坐落於巴迪亞村的小山上，海拔逾 1,300 米，賣點是跟一般滑雪酒店的樸素裝潢大相逕庭。酒店的定位是精品酒店，提供33間客房和套房，面積由25至50平方米不等，有6種房型選擇，布置走時尚型格路線，當中包括有附設65吋大屏幕的電影院房、設有私人桑拿房的Sauna套房及面積最大的雪茄房等，而且所有客房都有坐擁多羅米蒂山脈（Dolomites）景色的露台。其他配套亦夠豐富，擁有豪華的Lounge、酒吧及高級餐廳Ristorante Porcino，愛飲兩杯的話，別錯過供應多種杯裝和瓶裝葡萄酒的酒店酒吧Winebar，事關酒店合夥人Michaela本身是侍酒師，質素相當有保證。另外，酒店頂層更充滿驚喜，分別設有無邊際泳池、桑拿及蒸氣浴室，讓你在美妙景色相伴下放鬆身心。房租每晚€105起（約HK$893）。