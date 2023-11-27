已過大禮！何依婷搞小型婚禮　唔請佘詩曼李施嬅

藝人何依婷早前在社交平台分享婚照宣布與圈外男友結婚，她今日（27日）在活動上透露已過大禮，但仍未註冊結婚，而婚禮則安在下個月舉行，而婚禮亦籌備得差不多，她笑言：「原來我都唔係執着嘅人，好似舞台唔夠高，啲花擺唔到呢啲我都冇所謂，少少唔開心都冇，因為婚禮只係一日，但婚姻係一世，我同未婚夫都唔想因為個婚禮而嗌交，我哋好佛系。」

她又指婚禮只會邀請摯親好友，不會大排筵席，而姊妹團亦包括圈中人，包括張秀文、鍾晴、蔡嘉欣及陳詩欣，又直言會向下月初結婚的蔡嘉欣取經。提到在《新聞女王》中與馬國明激咀，她表示近日工作繁忙，故沒有追問未婚夫可有收看。至於婚禮可會邀請佘詩曼（阿佘）和李施嬅？何依婷說：「冇位呀，我只係搞小型婚禮，佢哋會明白，同埋之前劇集首播食飯，佢哋都見過我未婚夫。」

阿佘日前在訪問中揶揄她跟劇中角色沒反差，被指帶有火藥味，何依婷大方回應說：「佢講笑啫，我識佢嘅人唔係咁嘅意思，或者佢太入戲，Man姐就係咁！」對於被網民批評演技浮誇，何依婷表示無論被踩或被讚都會繼續努力，亦不會不開心，強調對自己有要求，一定會比之前進步。