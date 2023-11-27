無綫計劃重組裁員300人　免費電視頻道申請由5變4

首先，集團將合併J2台和財經體育資訊台的內容及推出新頻道「TVB+」。集團表示將推出一條名為「TVB+」的新綜合頻道。新頻道將結合現有的J2台和財經體育資訊台的內容，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容（包括戲劇和綜藝節目）、體育和資訊性節目。將透過TVB+將免費電視內容與數字平台（如myTV SUPER和無綫電視社交媒體帳號）上的互動內容相結合，為觀眾提供全新且豐富的觀看體驗。這將會是我們轉型為更注重數字化的電視廣播業務的重要一步。

其次，財經節目重新分配到翡翠台和TVB+就目前在財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，將重新分配大部分該等節目到我們現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道。我們相信這將提升我們財經節目的收視率和覆蓋率，從而增加廣告商的價值主張。

由於上述重組重新分配了製作資源，因此整體節目製作時數將減少。集團將繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。因此，除了在2023年3月宣布，並按計劃在2023年年底前實現的年度成本節約2.6億港元外，預計2024年將再節省1億港元的內容成本。同時，將削減這個業務分部的人員超過200名。

以上的重組計劃需要取得香港通訊事務管理局的批准。集團已於2023年11月27日向通訊局提交申請，一旦獲得批准後，將執行該計劃。然而，在現有的本地免費電視節目服務牌照的准許範圍內，將從2023年12月開始分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的四條頻道陣容。 預計將在2024年第一季度獲知申請結果。

另外，集團將把現時的線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分。而約一百名現時的「士多」員工也將離開集團。