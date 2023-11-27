本日日本：居家品牌聯乘「手繪雜貨精靈」　龍之搞作

雜貨控必定認識日本人氣居家品牌Afternoon Tea LIVING，今年繼聖誕產品後再度與有「手繪雜貨精靈」美譽、以法國為據點的插畫家 Nathalie Lété合作，推出一系列新年產品。Nathalie Lété擅長以活潑及童趣的畫風畫出各種動物及植物等，擁有中、德血統的她經常在作品中融入東方風格元素，今次與Afternoon Tea LIVING聯手推出為新年而設的瓷器餐具及家居雜貨等，將東方美學與Nathalie Lété筆下的法式詩意完美展現。必買的包括以2024年生肖「龍」為主題的九谷燒瓷餐具，以及繪製了花及雀鳥的煎茶碗及酒杯等，設計華麗，同時呈現濃濃的中國風，與新年十分合襯。除了餐具組合外，亦有環保袋、化妝袋、錢包等多款雜貨，還有來自群馬縣傳統木芥子公仔工坊「卯三郎こけし」合作的「招財貓芥子公仔」，新的一年放在家中可招來好運！另外還有龍和招財貓的瀨戶燒雕像，每件作品均由工匠手工上色，手工好精美！系列即日起於Afternoon Tea Living 門市及官方Online Store發售。