新聞女王︱佘詩曼35個「Man姐」造型勁壓場

視后佘詩曼於無綫台慶劇《新聞女王》飾演的新聞主播「Man姐」非常搶Fo，網民近日更嚴選十個最美「Man姐」造型，劇中的她共有35個造型，圍繞三個不同年齡階段進行設計，分別為10年前剛入行、5年前上位期，及現階段的霸氣女王期，所有造型均由劇集造型指導郭淑敏打造，劇集總監製鍾澍佳、阿佘及郭淑敏更曾就相關造型開會討論，佳導說：「我哋傾角色時已傾埋衫嘅顏色，我同阿佘嘅共識係黑、白色比較適合Man姐，阿佘自己個人就鍾意白色，所以Man姐好多衫都以白色色系為主。同埋阿佘想加強角色嘅壓場感，所以啲衫好啱身、同埋好多Detailed位。」

而阿佘角色的大型宣傳廣告牌，日前分別在北京、廣州、重慶、成都，及深圳等多個城市登場，除了有真人版Man姐，更有動漫版Man姐，聲勢強勁，阿佘早前於微博更上載親自到了大型廣告牌前打卡一幕，戴上后冠的阿佘，配以身後廣告牌上「佘詩曼飾文慧心」七個字，相當有紀念價值。阿佘為了角色亦付出不少，除了開劇大半年前已睇定各國新聞鎖定適合角色的主播Tone加以苦練，還參加了劇組安排的電視台新聞部實地取經兼特訓，她說：「新聞部好分秒必爭，呢啲都係我哋需要喺劇入面展現出嚟。佢哋原本安排咗一日畀我哋Train，帶我哋去真係坐吓個主播枱，試吓點去踩個提詞機、眼要望邊度同埋對眼點樣唔好『Sau』（偷望)。」另劇組亦釋出了阿佘的NG花絮，片段所見阿佘忘記或講錯對白時表現可愛，不但整個人向前趴及傻笑，還伸脷兼露出對失望神態，與鏡頭前霸氣角色判若兩人。