聯乘時裝　呢部「細摺」潮甚麼？

Samsung久不久就會為旗下手機推出聯乘特別版，跟潮流品牌合作更不乏例子。最近廠方宣布再與巴黎高級訂製時裝品牌Maison Margiela合作，推出全新聯乘企劃Galaxy Z Flip5 Maison Margiela特別版，把後者外套的視覺錯覺圖案融入到此「細摺」手機的後置玻璃上，並同時帶來半透明效果，讓機內結構和細節若隱若現。

專屬的皮革保護殼以天然的黑色皮革及梭織面料製成，外殼背面有隱藏縫線。隨附噴彩及銀色金屬牌兩款智能主題卡，同樣印有品牌獨特的數字編號設計，而把主題卡放入機身保護殼內，更會顯示對應專屬主題。包裝盒表面採用紙質編織書布料，中央加入獨特的縫線圖案，恍如時裝工作室常用的布料盒，別具時尚味道！

同場加映︰十面防爆手機

以上手機跟時裝聯乘咁爆，同期HONOR X9b一樣咁爆，而且是正反兩邊加上四邊四角的「十面防爆」！手機採用自研太極緩震架構技術，屏幕較一般手機強3倍，同時底層架構加入了環繞減振防護和圍壩密封防護，令手機足以抵禦高達1.5米跌落。另外它是同價位智能手機當中首款採用1.5K分辨屏，並內置Snapdragon 6 Gen 1處理器、1.08億像素超清主鏡頭、500萬像素超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，電池則高達5,800mAh，一次充電夠用3天。