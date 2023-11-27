陳家樂自爆用電影對白向連詩雅求婚：希望我冇事啦！

藝人陳家樂和衛詩雅今晚（27日）出席電影《不日成婚2》首映，英皇集團主席楊受成和太太亦有現身支持。身穿黑色長褸的家樂，透露服裝由太太連詩雅（Shiga）挑選，型仔登場的他更手拿結他與朱栢康及岑珈其自彈自唱電影主題曲，引來全場掌聲。

家樂透露為電影謝票時經常被追問婆媳關係，而現實中Shiga和奶奶的關係十分好，他表示：「佢兩個會成日傾電話講我壞話，老婆同阿媽連成一線對付我，但見佢哋兩個關係咁好，我都甘願做衰仔。」

猶記得第一集電影《不日成婚》，詩雅的姪女衛瑋妍踢爆家樂和Shiga的戀情，今晚小姪女亦有到場，詩雅搞笑問小姪女有沒有料爆？家樂即緊張催促衛瑋妍：「你走先啦！」問家樂是否擔心Shiga被爆懷孕？他即連聲否認謂：「唔係，有咗佢（衛瑋妍）都唔會知。我同Shiga都係順其自然，有就開心，冇就享受二人世界先。」

家樂又自爆用戲中求婚對白向Shiga求婚，他說：「戲入面講我同衛詩雅兩個喺疫情嗰幾年困獸鬥，但冇互相斬死對方，所以就決定結婚，但因為對白太入腦，所以求婚時唔小心將對白講出嚟，但我有同太太打咗底，佢入場睇戲就知係邊句，希望我冇事啦！」

詩雅則被追問感情進展，直言有追求者的她，自爆機乎與男生約會都被家樂撞破，她說：「好多時啱啱識一個男仔，第一次約食飯了解中，都會畀陳家樂撞破，我哋太有緣分，但唔係特登嘅。」家樂則表示：「佢有心避我，但天意弄人，點都要畀我見到。」

衛詩雅同時驚嘆緣分十分奇妙，因為當初家樂和Shiga拍拖時，亦被她撞到。問家樂看過詩雅約會的男生有何評價？他說：「每次都戥佢開心，佢咁事業型女性都有男仔約會，佢因為太強，好少男仔埋身，但我每次都會會心微笑，佢就每次都好尷尬。」

詩雅強調約會的男生是圈外人，她指若有天感情有新進展，必定公開宣布，家樂亦笑言：「我肯定第一個知，大家到時可以問我回應，同埋佢眼光好好嘅，約親出嚟都係好男仔。」

戲中演員楊偲泳和談善言亦有現身，兩人今次已是第4次合作拍電影，感情十分要好，談善言更曾陪同楊偲泳到台灣散心，她表示：「我見佢唔開心就叫埋佢去台灣，點知佢唔帶衫，着晒我啲衫。（着埋你啲貼身內衣？）唔啱Size。」楊偲泳則解釋：「當時因為轉公司有啲迷惘，唔係感情問題。」

談善言笑言自己都想講感情問題，無奈冇得講，她說：「本身個人太收埋自己，冇乜同人溝通。」楊偲泳則表示如要介紹男生給對方，則要將她的冰山劈開，「係有啲難度，佢又要大隻，又要熱情如火，要溶化佢呢個冰山。」隨即推薦又大隻又懂下廚的胡子彤，但談言善卻說：「唔得，我哋識咗好多年，太好朋友喇！」

至於在上集電影中性感上陣大跳鋼管舞的談善言，笑言導演喜歡載歌載舞，所以今集既要跳舞又要唱歌，她說：「導演提前幾個月同我講，我以為佢講笑，因為我唱歌好難聽，佢叫我試吓，後尾都畀佢說服咗，唱一首流行歌。（你係魔音？）係呀，我都有請教原唱者，同上次性感係完全唔同類型。」

問楊偲泳可有邀請男友張振朗入場睇戲？她說：「叫佢自己買飛睇，睇一次唔夠，今集比起第一集個情係濃烈咗。」