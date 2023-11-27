傳新光戲院易手！龍貫天唔擔心：一切係天意

粵劇名伶龍貫天今晚（27日）現身慈善粵劇粵曲晚會，他稱每年都會參加，感覺榮幸，並會獻唱一曲。提到近日有傳新光戲院易手，他坦言有所聽聞：「我有問過李居明，佢話會同業主傾偈，希望有好消息。（擔唔擔心？）順其自然，一切係天意，李居明都幫咗好多，以前都試過話新光戲院第二日要沒收，但當晚深夜決定咗，佢繼續支持一直到現在，聽聞個合約到2025年初，希望可以繼續落去，令粵劇繼續興盛。」龍貫天剛榮升八和會館主席，他感謝大家支持，謙稱只是略盡綿力為會做事：「我愈忙愈開心，好多人話我早午晚咁忙，我有嘢做唔介意，最辛苦係冇嘢做。（會館嚟緊有咩新動向？）有事做到會盡做，例如派福利、春季旅行、同老人家傾偈。」

同場尹飛燕表示今晚會獻唱《李后主之去國歸降》，她說：「差唔多每年都會幫手獻唱，係開心事，可以幫人，自己又可以輕鬆吓唱歌。」對於有傳新光戲院易手，她謂沒有聽聞，問到會否擔心成事的話將改作其他用途？她坦言：「唔擔心，李居明會想辦法搞，佢寫咁多戲都要有地方演出，佢唔會放棄呢間戲院。」另外，本月29日是尹飛燕的正日生日，她透露今個生日月不停跟朋友食飯慶生，正日則會筵開10圍壽宴，問到生日願望，她說：「我依家半退休狀態，希望有新製作，想重演以往嘅製作，希望明年重演。」問到生日，孫女有何表示？她笑言對方有恭喜嫲嫲及錫她一啖，至於孫女可有興趣學戲曲？她稱：「佢明年升小學，對粵劇有冇興趣唔知，但佢睇完我演出，佢會做番畀媽咪睇，算係有啲天分，我問佢你跟唔跟我學戲，佢話唔跟，我要跟爸爸學，我話你爸爸都係我教，佢話咁好啦。佢好鍾意睇戲，如果喺台下睇戲唔出聲好靜心，喺後台就會幫手做嘢，乜都識。」