周秀娜堅擦得　一口氣食8隻大閘蟹

藝人周秀娜、馮允謙、黃淑蔓及柏天男等今晚（27日）出席時裝活動。周秀娜指自細愛美術，曾想過當時裝設計師：「細過啲畫成日貼堂，有諗過讀時裝設計，後尾知道設計其實牽涉好多嘢，唔係畫兩畫就得，後來就做咗呢行。」她指從事演藝圈也大有學問，要邊做邊學，向前輩偷師，比起讀課程更珍貴。

談到工作，她透露近日除忙於為劇集及電影宣傳外，亦要為客串的動作電影香港上海兩邊飛：「之後仲要返去，上次去食咗好多大閘蟹。」她笑言今次打戲留給一眾男演員，自己主要扮演靚靚角色不用打，不過因天氣乾燥加上休息不足導致出現敏感：「試咗一日裝第二日就出敏感。（食得多大閘蟹？）都未開始食，一落機就試咗一日造型。（敏感仲食大閘蟹？）唔關事嘅，因為我以前做過測試，敏感或者係關免疫力問題，我長期都有帶備敏感藥膏傍身。」她笑指入行前曾試過一口氣吃8隻大閘蟹，但入行後要保持身形故要忍口，現在最多吃2隻便收手。

馮允謙笑言曾被批評衣着不夠時尚，近年開始留意時裝潮流，慢慢亦對此產生興趣，身旁黃淑蔓則表示向來對時裝感興趣，入行成為歌手後更可以經常接觸不同靚衫：「做呢行最幸福嘅係造型師會畀好多唔同嘅靚衫畀我哋着，平時表必可以着出街嘅衫，工作嘅時候就可以試到。」

談到衣服配襯，問到有否試過因衣着而弄出笑話？Jay説：「上年頒獎禮，條褲本身有啲鬆，因為冇帶皮帶，造型師即場幫我聯幾針收窄條褲，但我坐低之後可能動作大爆開咗，咁啱又就嚟上台，好在造型師快手幫我聯多次。」他又大爆因媽咪指紅色旺他，故買了很多紅色內褲給他穿，他每次工作或出活動定必會穿上紅色內褲，黃淑蔓就表示自己喜愛白色及啡色衣物，因媽咪指金色旺她，故將頭髮染金。