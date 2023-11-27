墨西哥天氣女郎　S級火辣辣

迷人嘅天氣女郎會否成為男士睇天氣報告嘅原因？嚟自墨西哥嘅Yanet Garcia就話畀大家知絕對會！事關佢喺電視上報道天氣時表現得專業十足，而喺寫真演出中卻係火辣誘人，男士必定睇到㷫合合呀！

才貌雙全

電視台搵靚女嚟報天氣，呢種做法好常見，只係點解呢位出生於墨西哥新萊昂州蒙特雷嘅Yanet Garcia，憑住報天氣一炮而紅，更成為當地首屈一指嘅性感網紅呢？原因好簡單，因為佢唔單止樣靚，而且身材玲瓏浮凸兼有對迷人長腿，更在於佢曾為著名男士雜誌拍攝性感寫真，絕對係魅力爆棚呀！

雖然Yanet憑住報天氣而令唔少男士見識到佢嘅魅力，亦因此吸引唔少人為咗佢，日日等睇天氣報告，但咪以為佢只係得個殼，其實佢擁有相當高嘅學歷。喺大學主修會計嘅佢，其後遠赴美國紐約取得健康營養師證書，更以營養專家身份參加哈佛大學舉辦嘅營養學會議。當佢20歲時便返回墨西哥，並開設模特兒學院，年紀輕輕就做老闆娘，係咪勁先？

驚為天人

喺佢經營模特兒學院時，因樣靚身材正，經常被邀請為雜誌拍攝寫真，23歲時更參加選美比賽，雖然最終三甲不入，但卻被電視台睇中成為天氣女郎。最初Yanet只係想增加曝光機會，卻估唔到呢個決定竟成為佢爆紅嘅契機！

憑住迷人嘅樣貌，加上佢影過性感寫真，一出鏡便令男士有驚為天人嘅感覺，又適逢當年墨西哥酷熱天氣嚴重，有人便稱係因Yanet火辣所導致。雖然係講笑，但無形中令佢嘅美名更廣為人知，結果一年後，佢不但成為高級天氣報告主播，更為著名男士雜誌拍攝一輯露肉性感寫真，令人氣飆升。其後佢不但頻頻喺電視出現，更先後參與多套電影演出之餘，更積極參與社會事務，成為非一般嘅性感模特兒及網紅。

Profile

出生地：墨西哥

身高：167cm

三圍：36D-22-36

咪以為Yanet Garcia成為電視紅人便收起性感，2021年時佢開設OnlyFans帳號，為粉絲帶嚟大尺度嘅寫真。人靚身材正兼大賣性感，唔怪得佢擁有超過1,493萬粉絲啦！