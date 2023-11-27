岑珈其戲如人生　做新手爸爸感迷惘

藝人陳家樂、衛詩雅、岑珈其、朱栢康演出的英皇電影《不日成婚2》，集合首集原班演員再度演出，早前舉行媒體優先場獲讚超越前作，更有評論指之為近10年最好看的愛情喜劇，而岑珈其與朱栢康昨日（26日）現身戲院舉行的優先場，邀請一眾好友及支持者率先欣賞，並於映後分享個人感受。

岑珈其指近期較少愛情喜劇類電影上映，故趁今次《不2》正式上映前舉行優先場，邀請一眾好友及影迷入場：「剛才我也跟大家一樣，時而歡呼大笑，時而感動流淚，與觀眾『同呼同吸』的感覺十分難忘。這次我在戲中飾演新手爸爸，而自己在現實中亦曾因為育兒問題而經歷過迷惘。對我而言，能夠透過角色與觀眾連繫，一起跟隨劇情感受喜怒哀樂，實在是身為演員最幸福的事。」

朱栢康則表示：「很高興能夠跟好拍檔岑珈其同支持者一起欣賞新作，這種機會實在非常難得，記得首集開拍時正值疫情最嚴重的時候，續集則是原班上陣在疫情過去後開拍，我們各人的生活在兩年間亦起了很多變化，相信不少欣賞過首集的觀眾亦在人生中有更多經歷，感覺就如大家一起成長。希望觀眾欣賞電影後，對愛情及婚姻亦有更多體會與得着，更懂得珍惜所愛。」