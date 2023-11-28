【是日通勝】

農曆十月十六

癸卯年 癸亥月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移徙、出行

忌：祭祀、結網、祈福

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、24、29

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

金牛座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙子座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

巨蟹座：不要亂發脾氣，情緒低落時，應暫停工作。

獅子座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

處女座：財運呈上升之勢，毋須為錢銀問題而操心。

天秤座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

天蠍座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

人馬座：頂天立地，沒做虧心事，遇上瘟神也不怕！

山羊座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

水瓶座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

雙魚座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）牛 易犯錯

鼠：職場上迎來好消息，有機會大展拳腳。

牛：心情煩躁，易胡思亂想，犯錯機會大。

虎：富有上進心，能從工作中獲得滿足感。

兔：社交能力強，可為事業發展添加籌碼。

龍：向有需要的人伸出援手，可帶來好運。

蛇：運氣不太好，勿胡亂投資或參與賭博。

馬：吉星高照，事業進展順利，財運亦佳。

羊：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

猴：是日沖煞，宜踏實做人，忌自我吹噓。

雞：太多事要兼顧，傷透腦筋，身心疲憊。

狗：表現出善解人意一面，人際關係極好。

豬：得到貴人提攜，事業發展可錦上添花。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

十二宮位置

面相學上有所謂十二宮，即命宮、財帛宮、兄弟宮、田宅宮、子女宮、夫妻宮、奴僕宮、疾厄宮、遷移宮、官祿宮、父母宮、福德宮。以上十二個宮位可以說是包含了人生之六親、事業財富、健康和移民旅居的種種問題。

命宮又名印堂，在兩眉之間，命宮要求有兩隻手指之闊度，平闊無紋沖痣破，也不宜眉毛入侵。財帛宮者即是鼻，要求山根不陷，挺直有肉，鼻頭豐圓，左右鼻翼圓潤不露孔。兄弟宮即兩條眉毛，要求順序有緻，不逆生和亂草，有光彩。田宅宮在眉與眼之間，要求寛廣有肉，不凹陷，沒有雜毛，無疤痕紋痣。子女宮在兩眼之下，要求有肉平滿，無紋沖痣破，左邊代表男，右邊代表女。

夫妻宮在兩眼尾之位置，又名為奸門，不宜凹陷，有紋沖痣破，要平滿有肉。奴僕宮現多名為下屬宮，宜有肉不尖削。疾厄宮在鼻之中間位即鼻樑也，宜豐滿有肉，不薄削而露骨。遷移宮在額之兩角位，又名驛馬位，要求廣闊明潤，無紋沖痣破。官祿宮又名事業宮，位於兩眉之間直至髮際為止，宜圓拱光滑無橫紋無疤痕。父母宮即額之正中左右略凸的地方，左邊為父、右邊為母。福德宮在天倉地庫之位，宜豐滿明潤，則主人坐享富貴。