星玄｜鄧萃雯辭演《巾幗4》真相！一原因長居內地

今日係11月28號，農曆十月十六，宜嫁娶、移徙、出行。今日最旺嘅生肖係馬，鄧萃雯就係馬女喇，提起雯女一定諗起九姑娘。不過最近佢已經宣布唔會接演《巾幗梟雄4》，早前佢喺社交網發文，表明前後已傾足4年，最後也唔能成事，而感到失望，並強調與酬勞無關：「已等候四年給出了三次檔期我比觀眾的失望更大，四奶奶九姑娘這些大女主人格魅力也成就了我堅毅不屈的精神，希望這些美好角色也能感染你們活出豐盛的人生。認真應用來對待自己才更有價值和回報，如果接工作只看錢份上我應該家財萬貫可以退休了」。相信唔少粉絲都會好失望喇，呢次冇咗九姑娘，睇嚟TVB要諗計做多啲宣傳喇。

雯女近年將事業重心移到去內地，佢仲話喺內地住好有安全感。因為唔使面對香港嘅狗仔隊，亦都好鍾意北京，四季分明嘅天氣，希望未來雯女喺邊度發展都好，都可以開開心心啦。

今日嘅幸運星係雙子座，你哋人逢喜事精神爽，應該要盡情做，自己感興趣嘅事。周秀娜就係雙子座，娜姐喺無綫台慶劇《疊影狙擊》做女主角，人氣再度急升，入面佢嘅皮膚，成為網民嘅話題，話佢喺冇濾鏡之下，狀態仍然好好仲靚過Angelababy。不過佢拍呢套劇，都好辛苦，只因動作場面多，而佢嘅戲服又窄，楔唔到墊之下，搞到周身瘀傷，但娜姐一向好專業嘅。最緊要拍到好作品畀大家睇，佢一定唔會介意拍得辛苦，趁今日運氣一流就盡情享受人生啦，齊齊去做善事造福社會。