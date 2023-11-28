娛圈單打︱網民力捧做男一 大強個仔好鬼得

憑《愛‧回家之開心速遞》朱凌凌一角成功入屋的吳偉豪（Ricco），最近獲網民開Po力撐，直指他靚仔、年輕、演技有進步，早應登上男一之位，奇怪為何TVB獨愛周嘉洛，卻冷落了大強個仔！

當然，又唔可以話TVB唔捧Ricco，起碼他在《萬千星輝頒獎典禮2022》已獲得「飛躍進步男藝員」獎。早前拍住女神李佳芯的《有種好男人》，飾演女神個仔，同樣惹起話題。之不過，比起周嘉洛劇接劇做男主角，25歲的Ricco，機會始終差咁啲。

網民紛紛替他不值，仲話Ricco演技比周嘉洛自然，外形亦更討好，總好過後者成日扮周星馳！咁講啦，人比人，氣死人，Ricco外形的確較優勝，但周嘉洛勝在活潑生鬼。現在正值大台用人之際，相信TVB絕對唔會浪費人才嘅！

話時話，外界對Ricco最有印象之處，除了他是《中年好聲音》吳大強個仔，就要數2020年，佢同年長他10歲的火辣女友被踢爆Staycation禁室培慾，二人仲將「爆房」酒店單人相放上社交網，終於因為房間背景一樣而被外界揭發關係！Ricco惟有焗住認愛，無奈戀情見光即死，分手不久更有「沖涼摸J片」在網上流傳，轟動一時！

此後Ricco又同較他年長的落選港姐何泳芍（Honey）傳緋聞，外界仲繪影繪聲話二人又去Staycation，睇嚟Ricco見過鬼唔怕黑，有鋪「開房」癮喎，呵！但隨着「摸J片」事件發生，女方落閘話大家唔熟，緋聞不了了之。