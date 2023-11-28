郭柏妍倒吊險走光　鄭希怡空中甩褲更陰功

早前，無綫《萬千星輝賀台慶》港姐郭柏妍獲安排Solo表演空中瑜伽，佢喺空中做出多個高難度瑜伽動作，期間單膊背心疑似走位，令佢要喺空中分心拉衫外，期間更疑似露出乳貼邊，認真牙煙呀！事實上，唔止郭柏妍因太過瞓身演出而唔小心失守，仲有以下幾位女藝人因太投入而唔小心春光乍洩。

張秀文

2017年為慶祝無綫劇集《同盟》收視愈來愈好，張秀文就聯同一班主演成員，喺黃竹坑一間酒店舉行宣傳活動，着上短Tee短褲露腰晒腿外，喺玩水上扯大欖時，就因為唔小心向後跌落水，不慎腿張開露毛走陰，望住佢瞓身宣傳到連走光都唔知，認真敬業呀！

蔡思貝

2016年為宣傳無綫劇集《純熟意外》，着住露肩高衩短裙，打扮性感嘅蔡思貝，就因為玩遊戲時太忘形走光，露出乳貼及胸墊，事後接受採訪嘅蔡思貝更自爆自己嗰日原來冇打底，聽落都牙煙呀！

江嘉敏

無綫台慶紅地氈，年年都係女藝人爭妍鬥麗嘅舞台，而喺去年第55屆嘅《萬千星輝賀台慶》中，曾被指「時裝炒車」嘅江嘉敏，為咗一雪前恥以一襲Bling到爆嘅Deep V裙亮相，雖然整體造型猶如童話公主般唯美，不過美中不足嘅係唔小心露出胸墊，認真大殺風景。

鄭希怡（Yumiko）

2006年為無綫大型籌款節目，擔任表演嘉賓「空中美人」嘅鄭希怡（Yumiko），畀黃德斌從高台拋飛往另一邊時，竟然因為錢嘉樂一個失手扯甩褲，喺電視直播下當眾露出黑色T-Back，引嚟全場嘩然外，跌落安全網嘅Yumiko，更係即刻跑返後台失控狂喊，驚險一幕喺眾人心中留下難忘印象之餘，都咪話藝人容易做！