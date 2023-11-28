麗英新歌同動畫片撞名　致敬宮崎駿？

網紅麗英推出新歌《貓之報恩》，歌曲以貓咪角度出發，並以貓比喻自己以答謝粉絲多年愛戴，而其要求令填詞人黃偉文（Wyman）直呼「大挑戰」，完成後笑言希望能滿足她兩個願望，亦請歌迷看看「收唔收貨」。新歌MV更特別邀來資深演員朱栢謙（朱謙）演爸爸，還有特別嘉賓「阿炳」。

麗英問朱謙如果自己真的是他的女兒會感覺如何，朱謙大讚麗英有才華外又夠努力上進，絕對可以放心。而他們早於5年前結緣於電視劇結緣，她非常感謝對方在百忙之中抽空出演MV，而朱謙亦開心能在參與拍攝中，見證麗英的成長和進步：「我哋認識咗一段時間，都好耐冇見、都好掛念佢，我覺得佢好好，希望佢可以繼續努力做自己喜歡嘅嘢。」她直言自己就像追星一樣，自少看朱謙的舞台劇長大，但此美言卻令朱謙一面尷尬。

《貓之報恩》創作理念主要來自於麗英想向身邊一直支持、陪伴自己的人及粉絲道謝：「正正因為有大家嘅陪伴，令我好似一隻貓咁無煩惱，可以無憂無慮做自己」提到MV貓貓主角阿炳，麗英笑言對方非常配合，除了比較多毛外；而且薪水只需要付肉泥和貓草，絕對是「非常抵」！

麗英直言自己有時像貓般傲嬌，很多說話或感覺難於表達。在歌曲錄音時，她試代入貓咪的角度演繹歌曲內容：「唱到『感覺像隻貓』時，我真係有幻想自己好似隻貓咁嗲，腳步輕輕掂落地果種感覺。」提到歌曲名稱令人聯想到日本動畫大師宮崎駿的作品，不過她直言毫無關係：「我想表達自己似隻貓，而Wyman就聯想到呢個名，同時間亦都有日系嘅元素，令我自己都非常深刻難忘！」