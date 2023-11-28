中年好聲音2︱顏米羔晒唱功　自爆少不更事

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》舉行得如火如荼，於最新播出一集乃24強導師分組賽的上半場比賽，經過一輪激戰，谷婭溦擔任導師的紅組獲得254分，彭嘉麗擔任導師的綠組獲得250分，韋綺姍擔任導師的藍組獲得247分，最終藍組的尹新杰被淘汰。

當中表現最亮眼的選手非大熱顏米羔莫屬，屬於紅隊的他獻唱《留給這世上我最愛的人》，甫開始已大晒功架玩清唱，最終他憑深情演出贏得全晚最高分的89分，事後表示想把歌曲獻給家人，自言從前少不更事，把家人放在最後位置，直至最愛錫他的三家姐把他點醒，才意識到原來一直虧欠家人，而三家姐當晚亦有到現場為米羔打氣，令他感動落淚。對於米羔演出，張佳添亦大讚：「你同舞台愈嚟愈連為一體，今日你嘅聲音係最穩定嘅一次，啲力嚟得好舒服，Powerful之餘亦冇壓迫感，Feel到你穿透又參透嘅感覺！」關心妍亦表示：「你一開頭嘅清唱，我已經講一定得，除非中間跣胎！」周國豐更直指：「你係今季其中一個大熱門。」

而另一位紅組參賽者曾蜜詩，則在谷婭溦的指導下表現大躍進，以紅色旗袍及毛毛被肩上陣，化身上海歌女獻唱李香蘭的《三年》，擅長「嗌歌」的她今次一改風格大晒低音，最終獲得87分不俗成績，谷婭溦笑言：「依家佢真係好聽話，我講咩佢就做咩!」伍仲衡亦笑言：「恭喜你（曾蜜詩），終於明白咩係唱歌，唱歌唔係鬥高音，你依家感動到人。」