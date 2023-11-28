韓國大熱　「三文治美白法」 簡單擊退肌膚暗沉

俗語有言：「一白遮三醜」，美白是女生一輩子的事業，隨着步入秋冬，太陽的紫外線已經不及盛夏般猛烈，但同樣不能忽視紫外線對皮膚的傷害，反而更應該把握這段黃金時間，把夏天曬黑的皮膚還原至白淨清透肌膚。最近韓網瘋傳一種「三文治美白法」，簡單三個步驟就能擁有像韓國女偶像般白到發光的肌膚！

步驟1：洗臉後塗上美白精華

潔面後首先塗上美白精華，以往的護膚程序是先搽化妝水再塗上精華液，但此方法是洗臉後直接塗上美白精華，再輕輕按摩加強吸收，如果覺得臉上有明顯瑕疵，可以再次塗上美白精華液，進行二次美白。

步驟2：敷上DIY蜂蜜面膜

待臉上的美白精華完全吸收後，便可以敷上DIY蜂蜜面膜，製作方法很簡單，材料包括1至2顆檸檬、蜂蜜及面膜紙或化妝棉。首先將檸檬榨汁，加入2至3勺蜂蜜，並使用面膜刷混合均勻攪拌，就完成面膜的「精華液」了，然後放入面膜紙或化妝棉徹底浸透，貼上臉後再次塗上蜂蜜面膜，靜待20分鐘即可。由於檸檬含有豐富維他命C，具有美白提亮及抗氧化的功效，蜂蜜亦能滋潤皮膚，兩者結合可以同時發揮美白保濕的作用。至於剩餘的可放入雪櫃冷藏下次使用，但由於檸檬及蜂蜜的保鮮期有限，因此建議在3日內使用完畢。

步驟3：鎖水護膚

把蜂蜜面膜洗乾淨後，肌膚回復乾爽狀態，再搽一次美白精華，讓肌膚有效鎖住養分，配合按摩加強吸收，進行四次美白。這樣重複搽美白精華，能讓當中的美白成分滲透至肌膚深層，發揮最大效用，令肌膚變得更白皙。