節日臨近　來個雞尾酒派對

來到年尾，冬至、聖誕和元旦，飯局和Party都多，想提升氣氛，一杯精緻又啱打卡的雞尾酒唔少得，呷一口酒，再和朋友聊天或玩Game，感覺更熱鬧。

美酒治愈法

民間經常有不同的偏方，如威士忌醫感冒，又或有很多草藥作治療。中環The Dispensary近日以中西民間醫藥療法作靈感，推出8款全新「Cure」系列雞尾酒，客人先從特別訂造的百子櫃酒單，找出自己的症狀，再按酒單執藥。Chilli Haw Margarita口立濕以龍舌蘭配熱情果和辣椒香料等調配，再加點山楂餅，是向中式療法致敬。以法國雙飛人藥酒作靈感設計的Eucalyptus Martini萬用馬天尼，選用氈酒、意式拔蘭地和檸檬苦精等混合，富草本香又解壓。其他還有加枸杞汁的Goji Nectar，以及每日都有驚喜的Daily Dose等，讓大家感受到美酒能醫百病的感覺。

本地農林取靈感

環保和可持續發展的文化盛行，對於種植概念，大部分人都有基本認識。香港四季酒店酒吧ARGO近日推出以農林業作概念的「ARGO Forestry」酒單，酒吧將6種本地重要食材作主題研發新品。以本地常見的花崗岩作靈感調配的Igneous Gibson，使用自家花崗岩灰雁伏特加、自釀植物烈酒和火烤醃漬物苦艾酒。以番薯作食材的The Breaker，由龍舌蘭、烤番薯杏仁糖漿、咖喱葉、紅菜頭根和柑橘組成。另外還有用薑花、士多啤梨和山羊副產品作食材調配的雞尾酒，讓大家邊飲邊感受到農林之味。

芬芳氈香

近年本地有很多酒吧以氈酒主角，中環的「診所」酒吧Dr. Fern's Gin Parlour近日以中國及印度的草藥和調酒結合，推出全新的氈酒雞尾酒滋養身心。Essence of Qi選用乾型苦艾酒、茶氈酒、五加皮和龍脆等調配，甜中帶甘。The Queen’s Tranquilliser以氈酒、花生醬和伯爵茶香精等調味，甜美有花果香。另外還有清新的Dr. Pho、富奶香的7 Chakra Elixir、帶花果香的Shang High Booster和濃烈的Odaiji Ni Antidote等。酒吧每月有不同的精選氈酒，11月就有017氈酒作主角。若想用來送禮，處方禮盒內有氈酒、湯力水、香草試管和說明書，讓你在家都可調出完美Gin and Tonic。

秘魯日風

秘魯日菜在本地都有捧場客，中環ICHU近日推出全新雞尾酒菜單，以馬天尼變奏的SAKURA MARU，選用日本純米飲釀和Pisco、櫻花苦艾酒和柚子苦味酒調配。CHILCANO以Pisco、番薯醋加梳打水。至於AINU'S INCA以日本和秘魯最古老的土著部落命名，加花生醬、椰子Pisco、烤菠蘿和香蕉忌廉等調和，芳香甜美，讓酒友感受不一樣的酒意。