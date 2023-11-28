劉詩詩惡鬥85花旦新劇戰　粉絲迫胡歌倪妮出錢撐捱轟

今年內地85花旦（指1985年左右出生嘅內地花旦）古網偶像劇大戰一觸即發，包括有楊冪《妖狐小紅娘月紅篇》、趙麗穎《與風行》、唐嫣《念無雙》等，當中劉詩詩產後復出、時隔6年再以《一念關山》古裝劇美登場，今日（28日）上架網上平台，亦係首先播出驗收成績嘅85花旦，好友胡歌就率先力撐劉詩詩，轉發佢個宣傳post，另外曾合作劇集《步步驚心》嘅「十三爺」袁弘等亦相繼轉發宣傳。

不過有網民就留意到，大批劉詩詩粉絲為幫女神，竟然周圍走去同劉詩詩嘅圈中好友包括胡歌、倪妮等人社交網留言，要求眾藝人抽獎送1000個網上平台會員去撐劉詩詩新劇，好似佢哋去到胡歌度留言：「一聲哥哥，一世哥哥，妹妹新劇《一念關山》馬上就要播出了，哥哥快抽1000個會員寵一下妹妹」，又同倪妮講：「親愛的鎖鎖（《流金歲月》劇中名字），你的好閨密要上新劇了，你是不是可以抽會員宣傳一下啊？」仲去埋劉詩詩老公吳奇隆社交平台話：「帶步寶給步寶媽宣傳一下，給觀眾抽1000個會員看看劇」令網民睇到口啞啞。不過就有劉詩詩粉絲澄清指，啲留言係黑粉故意做嘅負面宣傳，但話題度已經拉滿，令更多人知道新劇出街。