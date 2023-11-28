蔡卓妍重申分手冇涉及第3者　自爆一直有人追

藝人蔡卓妍（阿Sa）、林愷鈴（Ashley）、朱鑑然和胡卓希今日（28日）到上環出席品牌活動，阿Sa透露近日消瘦不少，因兩個月前開始積極為22周年演唱會綵排，希望練番肌肉和練氣。至於好姊妹鍾欣潼（阿嬌）亦會一起減，二人會相約做Gym，問阿嬌減肥是否特別辛苦？她說：「佢反而易啲減，啲網民話佢肥同瘦當玩咁，突然肥又突然瘦番。」

今次演唱會是紀念Twins出道22周年，阿Sa坦言感覺特別大，她在搞歌單時眼淚已忍不住湧出來，阿Sa表示：「因為20年前唱同依家唱嘅感覺好奇怪，同埋我哋諗緊演唱會有dress code，歌迷可以重現我哋以前嘅MV、廣告或電影造型，大家嚟玩一晚，抽離自己生活上嘅唔開心同壓力。」

演唱會暫時舉行8場，門票亦全部售罄，問她可會加場？阿Sa表示：「我哋上次都係好快賣晒，可能會再加場嘅，我自己都唔夠飛呀，尋日助手話原來可以用里數換飛，我自己都要上去撳幾張。今次公司話22周年，預多少少飛畀我同阿嬌，佢哋講咗個數，我同阿嬌話：「吓，就係咁多喇！」佢係話你都唔好同啲歌迷爭飛啦，但我依家都要同歌迷爭飛呀！」

對於分手是否涉及第三者？阿Sa表示：「我都話冇咯，佢都好慘，一直畀人誣衊，佢又冇平台澄清，我哋依家仲係好朋友，仲經常一齊食飯，但呢排好忙，兒女私情要擺埋一邊。（有冇機會復合？）真係冇時間處理呢啲嘢，我依家都過得好好。（你哋分手後傳出男方有第3、4、5者？）我講過同佢分開並冇第3者介入，以我所知，佢依家仲未有目標，但一個正常單身男性，我單身女性有追求者都好正常。」

阿Sa直言一直都有追求者，但沒時間去理會有否合眼緣的異性，她指：「有嘅話我已經答咗你啦，唔答就知咩事。（係咪開放接受新戀情？）我冇close過，好似24小時便利店咁，哈哈！」

另外，Ashley透露近日忙於錄製歌曲，準備明年初推出新歌做樂壇新人，現階段亦努力創作歌曲，將自己的經歷寫到歌曲中，Ashley表示：「除咗一啲生活上經歷，當然包括感情觀，希望我嘅歌可以治愈到大家。」