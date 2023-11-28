佘詩曼做新聞女王神還原方健儀？本尊原來有參考

視后佘詩曼、李施嬅、王敏奕、何依婷、車婉婉、倪嘉雯等，今日（28日）在紅磡宣傳無綫台慶劇《新聞女王》，阿佘現身大受歡迎，吸引不少粉絲圍觀。講到劇集收視好上周錄得24.4點，可希望挑戰30點收視，她說：「好開心，當然愈高愈好，但係冇定一個數，依家係咪好難（指30點）？希望啦，一路上都好好。」

講到演繹新聞主播神似，有網民覺得有點似前主播方健儀？她說：「自己練咗好耐，因為新聞每個人都睇過，所以係一個好大嘅挑戰，點樣可以模仿得似啲，呢個係我自己最基本嘅要求。練咗幾個月，睇好多新聞片，自己錄，睇番、聽番，都有睇佢嘅。」不過，講到亦有前新聞主播覺得劇情離地，阿佘則認為是戲劇效果，畢竟是拍電視劇，不是紀錄片，有點趣味性，搶焦點也是需要。講到外間關注她與何廣沛的激情戲，隨後可有其他激情場面？她笑說：「可能要換另一位，監製安排呢個兩個男士喺Man姐身邊，係想交代佢係咩人，所以唔好着重喺太激動嘅戲份上。」

對於觀眾覺得她的氣勢壓住馬國明？阿佘說：「又唔可以咁講，兩個角色係唔同性格，兩個都咁硬可能冇咁好睇，一凹一凸係最好。」她又指對劇本相當理解，故劇中的凌厲眼神與笑容，拍攝時已經入血，不用特別去設計。劇集在內地爆紅，她指近期亦忙於中港兩地宣傳，亦坦其他工作亦增加，但認為最緊要大家鍾意睇，因為眾人落了好多心機去苦練。 講到劇集在內地掀起扮「Man姐」主播熱潮，她笑說：「我都有睇，好搞笑，證明佢哋睇得好投入，佢哋都演得幾好。」對於「視后」被視為大熱，她指劇集只播了一星期，不會想太多，獎項隨緣。