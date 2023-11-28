朱古力迷朝聖！銅鑼灣有間可可博物館

喜歡甜食的朋友，相信都抵抗不了朱古力的誘惑吧？但對於這種由可可製成的糖果，大家又有幾多認識呢？最近有本地可可品牌在銅鑼灣開設樓高三層，集可可製品選購區、烘焙工坊、Cafe和全港首間可可博物館於一身的店舖，大家可以親身品嘗兼參與工作坊，深入了解可可的歷史及「味力」！意猶未盡的話，銅鑼灣亦有手工製作天然唇膏工房、全新室內兒童派對空間及兔仔Cafe等好去處讓你樂在其中！

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展品豐富 學習嘗味

令朱古力迷雀躍、位於銅鑼灣白沙道的Cacaolab佔地共3,000平方呎，三個樓層各有不同功能，當中焦點落在位於2樓的可可博物館。該館顧名思義介紹可可的種種，內裏的資料、內容及表達手法比想像中來得豐富，除了圖文並茂介紹這種植物的歷史背景外，更展示了多種於原產地厄瓜多爾跟可可豆相關的工具，當中最引人入勝的，是認識可可由栽培到朱古力製品的過程，包括觀賞種植到收割可可的影像，亦提供不同可可豆讓你嗅聞一番，利用不同感官去加深認識。博物館亦會舉辦朱古力工作坊，詳細講解朱古力的製作過程及品嘗技巧，過程歷時逾兩小時，親身感受後，方發覺背後大有學問，講究程度絕對可以媲美紅酒呢！

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自家製口味 坐Cafe開餐

店舖地下樓層是可可製品選購區，售賣逾18款自家製、不同濃度的黑朱古力，包括單一產地朱古力、無添加糖果味朱古力及獨特風味黑朱古力系列。如果是剛接觸黑朱古力，但又怕味道會過苦，店長推介Wildcraft多明尼加共和國72%黑朱古力，味道苦而不澀易入口。另外榴槤80%黑朱古力的新奇配搭亦備受熱捧。顧客亦可以免費任試店內的黑朱古力，確保買到心頭好。旁邊設有開放式烘焙工坊，大家可直擊烘焙師的製作過程，除了有新鮮出爐的可可烘焙麵包及甜品，更可一嘗味道微酸的可可果汁。隨後可帶同食物上到1樓的Cafe享用，該處採用木系簡約設計，有種遠離煩囂鬧市的寧靜感，適合約埋三五知己度過悠閒午後時光。

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D.I.Y.天然唇膏

冬季殺到，天氣逐漸變得乾燥，皮膚和嘴唇都要做好保濕工夫，除了購買市面上的潤唇膏，有沒有想過自己亦可以動手製作？位於銅鑼灣的Lipstick Lab天然唇膏工作坊，便讓你可炮製一支有色天然唇膏及一盒天然潤唇膏，無論唇膏顏色、大小都可以由自己決定，加上以橄欖油及乳木果等有機材料製作，並添加了維他命E，配方比一般唇膏更加滋潤。工作坊需時約1小時，完成後大家亦可以在唇膏管上燙金刻名或心意字句，製作一支專屬自己的唇膏，送禮同樣貼心得體。

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兒童派對房跳彈床

潮流興Party Room，位於銅鑼灣的The Yard卻是一間專為兒童而設的室內派對空間。面積達2,000平方呎，設有5間主題房間，最具特色的是波波池連電影院房間，電影類型豐富多元化，可以邊玩波波邊睇戲。此外，當然少不了小朋友的至愛充氣彈床城堡，家長可讓他們盡情玩耍放電。場內亦有由經驗豐富的導師教導親子特色工作坊，例如製作乾花生日卡及LED幻彩名牌等。目前這裏只接受包場服務，範疇包括生日會、百日宴和聖誕派對等，並有專業司儀進行流程及搞氣氛，帶來難忘體驗。

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兔兔Cafe治愈心靈

貓貓狗狗的Cafe相信大家去得多，但兔仔Cafe你又去過未呢？位於銅鑼灣的Rabbitland Cafe是全港首間兔仔Cafe，內有8隻可愛兔仔，店舖以日系和風設計，牆上掛有場內兔兔的生活照，感覺溫馨舒服。店員不時會放兔兔出來自由活動，毛茸茸又親人的兔仔會趁機周圍跑跑跳跳，大家可以輕撫或餵飼牠們，近距離接觸一番。不過要注意兔仔天性比較膽小，容易受驚，所以大家也要謹記切勿抱起兔兔。值得一提的是，兔仔並非特別愛吃紅蘿蔔，牠們最愛的其實是香草。而Cafe的食物和飲料選擇不少，例如有意粉、漢堡包和薯條等，食物分量十足。