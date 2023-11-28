報知映畫賞　綾瀨遙吐氣揚眉吐封影后

由日本報章《報知新聞》舉辦的《第48屆報知映畫賞》，今日(28日)公布得獎名單。38歲日本國民女星綾瀨遙，憑古裝片《THE LEGEND & BUTTERFLY》及扮演大正時代女特務的《Revolver Lily》勇奪最佳女主角，而27歲型男橫濱流星則憑扮演失意拳手的《最後的怒放》及以日本傳統「能樂」為主題的電影《Village》，入行以來首度榮登影帝。

綾瀨遙入行以來在日劇界成績亮眼，但多年來在影壇代表作欠奉，更慘被封票方毒藥。今次終於吐氣揚眉，她感慨辛苦終於有回報，開心表示：「艱辛的拍攝回憶就像走馬燈閃過，想對自己說『辛苦了，綾瀨遙，你真的很努力』。」

去年憑電影《流浪之月》奪得最佳男配角的橫濱流星，今年再上層樓，勇奪演藝生涯中首個影帝殊榮。他表示：「想着有天能以最佳男主角得主的身分回來就好，想不到這麽快就能實現，內心滿是感謝。」

女星滿島光的導演前夫石井裕也執導的《月》，橫掃3獎成為大贏家，包括最佳電影、同片的磯村勇斗及二階堂富美分別成為最佳男女配角。《哥斯拉-0.1》的山崎貴成最佳導演，《祈憐之歌》女主角AiNA THE END則成最佳新人得主。頒獎禮將於下月初舉行。