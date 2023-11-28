鮮娛糧｜李佳芯生日TVB出Post祝賀　網民狂質問：幾時有新劇？

早前TVB《萬千星輝賀台慶》，TVB內地官方平台直擊現場時，當有李佳芯（Ali）畫面出現時就將她的樣子打格，疑似被內地封殺。

其實不但內地看不見Ali，近年連香港幕前都不常看到她，昨天是Ali 41歲生日，剛巧亦是Ali於TVB 10周年，TVB官方IG就出貼文慶祝Ali生日，更寫上「以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦」。怎料這一句惹來網民極大反應，網民狂問何時可以看到Ali新劇，又問還要等多久，甚至表示這麼久沒有Ali的戲集很難接受。

看看Ali近來的確沒有劇集，最新一套已經是上年年末播放的《有種好男人》。不過Ali今年亦有不少綜藝，例如醫學節目《身體最誠實》，旅遊節目《日本18種住法》，可惜只有數集。不知道是公司沒有合適的劇集角色讓Ali飾演，抑或Ali希望拍攝綜藝呢？

提起生日，前國際中華小姐鄧佩儀（Gloria）最近亦生日。雖然她近年淡出幕前，不過在社交平台甚為活躍。先創作Song Cover計劃，又表演彈琴，最厲害是跳舞亦可以。平常斯斯文文的Gloria，估不到跳舞亦有模有樣，加上Gloria身形好，當然是事半功倍。原來她2021年開始學跳舞。不足兩年有這樣的成果，真的不錯。日後變作跳唱歌手有機會嗎？