東冲有料到：清邁回來了

根據現時某些社交網絡的流言，似乎大家對泰國、尤其係泰北存有恐懼。

無論香港人也好、馬來西亞人也好，似乎都害怕這個地方，彷彿一踏足這片土地，就會給人挾往KK園，弄得人心惶惶。

在如此環境下，是否真的沒有人來泰國旅遊呢？尤其泰北、清邁，會否像死城般呢？

真相當然並非如此！為了採訪一年一度的天燈節，剛剛專程飛了去清邁一趟。

於天燈節前一天，我便在當地一個好受歡迎嘅市集JJ Market（並非曼谷那一個），碰上很多來自香港及馬來西亞的遊客，閒談下他們表示並不害怕那些傳聞。除了講華語的遊客，亦同時看到很多來自世界各地的旅客，在天燈節舉行前夕，整個清邁都是人，當中大多數是前來趁熱鬧的旅客，包括有好多來自中國的遊客，甚麼「害怕KK園，不敢到泰國旅遊」的傳言，似乎已一掃而空。

對於這個清邁的盛事，大概十年前曾經親身參與過一次，今次再度到訪景物依舊，人事全非，感受也截然不同。眼見有好多講華語的遊客，無論是來自中、港、台、馬來西亞及新加坡的都踴躍到來，似乎大家都不再存有恐懼。

希望如此情況得以繼續維持，泰國旅遊業可繼續吸引不同地方的遊客到來。其實根據《東方日報》的報道，中國及緬甸政府近日大力掃蕩電訊詐騙案的惡勢力，希望有關犯罪集團能夠全部殲滅，不再有人受害、受欺騙。

胡慧冲