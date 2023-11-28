So Ching暗示與COLLAR價值觀不同　Ivy So唔認同

女團COLLAR成員Ivy So、吳肇軒及林家熙（Locker）出席明年1月公演的舞台劇《百分百感覺2024》記者會，現場有大批Ivy So的粉絲撐場。記者會開始時，兩位男主角吳肇軒和Locker先舉行道歉大會，為在劇中追求Ivy So而引起民憤致歉，承認會盡量避免和Ivy So多餘的身體接觸，就算眼神都會減少，似乎舞台劇未正式開始，兩位男主角已擔心成網民公敵。

未演過舞台劇的Ivy So接受訪問時，表示樂於接受新挑戰，得知要演劇中的Cherie角色時，即重溫曾飾演同一角色的鄧麗欣版本，不過覺得難跟前輩比較：「因為劇本都唔會同，角色會有啲改變，所以我係不一樣的Cherie。」而Locker則謂未看過電影版，但自己已買了一套原著漫畫作參考，相信自己的演繹亦跟以往的版本不一樣，他謂：「年代唔同，感覺都唔同，相信我哋會做出2024年嘅感覺。」又謂因有一場裸露上半身戲，所以要努力操肌，又笑言下半身無謂露，因害怕會趕客。

在劇中，Ivy So將周旋於吳肇軒及Locker兩男之間，問到可有親熱戲？她透露同女演員都有咀戲：「錫晒3個人，不過可能同女仔只係錫面，其實我仲未獻出螢幕初吻，我都唔介意有咀戲，不過導演有時會臨時改劇本，只要劇情需要，我覺得咀戲都冇乜嘢啫。」

再談及其前隊友So Ching暗示跟COLLAR價值觀不同已沒有聯絡，Ivy So就話：「我唔覺得有價值觀問題，我哋係少聯絡，不過都關心佢想佢開心，都有留意阿Mo爸爸發出嘅代禱信，至於其他後續就由公司處理。」又謂有Follow So Ching社交網，但對方沒有再Follow她，令她覺得「都有少少唔開心。」