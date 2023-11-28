張敬軒幫Fans慳錢自己「落區」拉票　旺角凌晨畀人圍

樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎兼禮》將於明年1月1日舉行，當中歌手張敬軒已成功打入「我最喜愛的男歌手」5強，昨晚（27日）他突開直播，表示過往入選過16次該獎項，但只獲得過一次，自言談起往事也感慚愧，更說：「以前抱住『佛系』心態參選，但今年積極拉票，或多或少都受到過去幾年疫情的影響，經過疫情，我啲粉絲同觀眾互動方法唔同咗，我都花咗一段時間去接受呢種韓式嘅應援，因為最主要唔想大家使錢、頻撲。」

軒仔更分享有一晚在看社交網時，見到粉絲包了一架巴士於港九新界巡遊，不論男女、又或是拖兒帶女為他走到街上拉票，沒料有些人卻冷漠地行過，令其大感心噏，他說：「作為一個歌手，明明呢啲應該我自己去做，但要我啲粉絲咁樣拋頭露面，我覺得好內疚，所以我唔可以再坐喺屋企，甚至乎萬一經過大家嘅努力真係送咗我上台嘅話，我覺得我會愧對大家，所以決定要畀心機拉票！真係冇辦法坐喺屋企坐享其成。」談到歌迷為他印製的宣傳物料，軒仔即表現興奮，因為有包含菲律賓文及印尼文拉票單張，大讚歌迷相當有心思，更承諾在最後投票階段截止前，會不定時於全港的票站親身落區派傳單拉票，又搞笑說：「希望大家可以當面拒絕我，但最好唔好，因為我覺得跳出咗我中年危機嘅comfort zone，同大家一齊以個運動員精神去參與今次嘅樂壇頒獎禮。」

之後軒仔更受不住粉絲「挑機」，於晚上11時直接到旺角區「踩場」，沒料到場後頓時被街坊包圍，而他亦不停游走派傳單，呼籲大家投他一票，場面墟冚，除了本地人，軒仔連外國人都不放過，他頻說：「Please vote for me！」最後軒仔逗留至接近凌晨12時才離開。