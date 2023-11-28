新聞女王︱王敏奕演新手記者　一股傻勁同初入行自己好似

女星王敏奕於無綫台慶劇《新聞女王》演新進記者，其一身可愛清純四眼Look贏盡關注，加上角色熱血及傻勁感動無數網民，雖然至今只出場了短短3集，但每次出現不是撞板就是身陷危機，問到敏奕如何看待這個Stupid角色，她笑說：「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍，不過有人覺得佢激心、有人覺得佢可愛，咁先係有血有肉嘅人。」

她自言角色性格與現實的自己有點相似：「最近有報道提番我當年衝去學演戲，我都係會為理想不顧一切咁衝嘅人！另一個似嘅地方係我哋都好有同理心，今次角色唔係佢真係蠢，而係佢冇咁多機心，永遠做咗心裏面把尺覺得啱嘅嘢先，有社會經驗嘅人可能會覺得咁樣係蠢。呢個角色最難演嘅，就係點樣令大家覺得佢唔蠢。」

而敏奕亦大贊同劇的佘詩曼私下很照顧別人：「阿佘喺我哋開工前驚我哋緊張，約晒我哋出去食飯，等大家認識咗先，好感動，完全感受到佢對呢套劇嘅認真，所以自己都要好努力，唔想成為負累。」至於在官方曝光的花絮中，敏奕於真火中來回奔走，總監製鍾澍佳受訪時指雖然現場用的是低溫火，但仍有一定熱度，難怪敏奕拍攝時不但熱到嘩嘩叫，更一度被真心嚇親露出真實「驚驚」反應，佳導說：「因為啲火都嚟得好突然，所以有幾吓敏奕係真係驚嘅，但佢話咁樣仲好，因為可以畀到真實反應觀眾。」