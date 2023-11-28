《MAMA》｜東方神起奪最佳演出獎　YOSHIKI與韓團演繹名曲

一連兩晚在日本東京巨蛋舉行的韓國年度盛事《MAMA音樂頒獎禮》今日（28日）開鑼，頒獎禮在香港時間下午5點開始，出道20周年的韓團東方神起獲頒「全晚最佳演出獎」，他們除了表演新歌《Down》，又與同門師弟RIIZE一起演繹經典歌曲《Rising Sun》。

日本殿堂樂隊X JAPAN隊長兼鼓手YOSHIKI勇奪「最喜愛國際藝人」，他又與多位來自韓國男團的成員演繹名曲《Endless Rain》，男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員姜太顯與休寧凱負責唱歌，BOYNEXTDOOR成員Jaehyun負責Rap部分，RIIZE成員Anton與ZEROBASEONE（ZB1）成員韓維辰則分別演奏大提琴及跳舞，令粉絲十分驚喜。

至於全球粉絲票選的「Worldwide Fans' Choice」亦於今晚頒發，防彈少年團（BTS）、TXT、ZB1、ENHYPEN、林英雄、ATEEZ、NCT DREAM、Seventeen與TWICE同樣獲得該獎，當中得票最多的BTS成為「World Icon of the Year」的得主，而RIIZE與ZB1就同奪「最喜愛新人」，日本男團INI與韓國女團Kep1er則分別贏得「最喜愛亞洲男、女團」。