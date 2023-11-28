柊妃希 弱質少女大變身

俗語有話「人不可以貌相」，唔少人表面睇落斯斯文文，但一落到夜場即刻變咗另一個人，玩得勁癲勁狂野！而喺日本寫真界，一啲看似柔弱嘅妹妹仔，查實活力十足，柊妃希就係最佳人辦！

氣質惹人憐

做男人最忌冇厘神氣，成個病壞書生咁款，邊會有人睇得起！不過，女仔帶幾分病態美就唔同講法，至少會得到男士嘅憐惜，甚至由憐生愛添！若然外貌生得好似柊妃希，靚得嚟，又成個弱質少女咁款，真係唔憂冇人會鍾意！

查實出身於德島縣嘅柊妃希，唔止有一副惹人憐愛嘅美貌同氣質，身材亦好纖巧，四肢同條腰都勁幼，幸好心口有對飽滿E奶，總算有番啲睇頭，加埋肌膚好似牛奶一樣咁白雪雪，實在好吸睛！

護士變偶像

柊妃希好細個就成為乃木坂46嘅粉絲，特別鍾意齋藤飛鳥，所以對於成為藝能偶像充滿憧憬。之不過，礙於父母嘅反對，柊妃希去咗做護士，雖然呢份職業好有意義，但入行嘅初心始終不變，加埋孖生姐姐森風花做咗寫真偶像，令佢下定決心，放棄護士工作，勇闖藝能界，兼且喺盟美少女組合夜光性Amuse。

咪睇阿妹個樣好似弱不禁風，原來一上到舞台，即刻變得活力十足，能歌善舞，似乎真係好啱食呢行飯，希望佢可以大紅大紫啦！