陳偉霆緋聞女友多唔止一個　張家輝爆有聽過何穗

影帝張家輝和陳偉霆（William）今晚（28日）到尖沙咀出席電影《爆裂點》首映，英皇集團主席楊受成及太太均有現身支持。適逢下月2日是家輝的59歲生日，大會特別送上蛋糕及一眾演員大唱生日歌為家輝提早慶生，家輝則表示生日願望是該電影衝出天際、票房大賣。

受訪期間，家輝透露今日才得知《爆裂點》被列為三級片，他說：「今次係我拍咁多戲第一次演三級片，亦都進身三級演員。」William表示：「係幾難得。（年輕粉絲冇得睇？）等多幾年先睇。」

稍後二人都會到戲院謝票，家輝望住William表示：「你後生跑多啲。」William透露內地和香港加埋會跑100場謝票，問二人豈不是不能陪家人過聖誕節？家輝表示：「冇乜所謂，佢（太太關詠荷）嫁畀我時已經做緊戲。（放太太同女兒去旅行？）唔好咁啩，梗係想一齊去啦！」

家輝笑言聖誕想陪William去日本滑雪，William指自己是滑雪愛好者，每年冬天都會給自己放假去滑雪，問他剛過去的生日是否同女友度過？他說：「咩女友呀？生日咪開咗直播囉！（傳你有個外籍女友同何穗？）講到我咁花心，咁樣搞唔掂，講番電影啦，我講句唔好意思啦！」

家輝則表示不清楚William是否單身，他笑稱：「講何穗又聽過喎，不過我又冇同佢（William）談論呢啲，係佢私生活，咁人不風流枉少年。」William反駁謂：「我又唔風流。」家輝指自己並不風流，但人生多經歷是好事，William對於家輝提議他結識多些女生，他說：「都咁大個人，會慢慢成長畀你哋睇，媽咪亦冇催我。」

提到Twins快將舉行演唱會，身為蔡卓妍舊愛的William被問到會否入場支持？他說：「你哋真係好鍾意問呢啲問題，唉…..」家輝即幫手解圍：「我約咗佢去我屋企唱K。」William才說：「希望佢哋演唱會大賣，睇新聞知道個反應好好，好多人買唔到飛。」

周秀娜和梁洛施（Isabella）都有出席首映禮，對於《爆裂點》被列為三級片，兩人突然變成三級女星，她們都異口同聲表示不介意。周秀娜更表示已收到消息要去謝票，但未知道需要跑多少場次，她說：「如果套戲反應好，跑多啲都冇所謂，最緊要大家鍾意呢套電影。」

Isabella則表示：「今次打得唔夠喉，希望導演下次安排我演出多啲打鬥場面，同埋安排我同張家輝多啲對手戲。（聖誕節冇得陪3個小朋友？）呢個重任就交畀媽咪。」問到兒子們會否投訴？Isabella指3個兒子已是「大朋友」，跟他們相處就像朋友，所以兒子們不會向她詐型。