知色寶庫　慾女此中尋

書店明明係睇書同買書嘅地方，點解喺四仔中嘅書店，卻變成男女偷歡嘅性地呢？皆因片中嘅囡囡唔係打書釘，而係鍾意飛釘，佢哋仲勾引猛男嚟個情慾互動，場面精彩又刺激，睇到人興奮無比呀！

體驗刺激

莫非外國嘅書店容易令人動情，否則點解喺Karups出品嘅《Naughty Couple Creampies #3》，當中嘅好色男女竟會揀喺書店偷歡？由Atlantis Deep、Alecia Fox、Olivia Sparkle等多位脫星參演，故事講述男女主角感到性生活日漸枯燥，決定搵新玩意刺激一下，卻意外發現街角嘅一間書店長期冇人，於是兩人喺店內偷歡，體驗嗰種驚畀人發現嘅刺激感。不過佢哋唔知道，原來店內有蠱惑，兩人尋歡作樂嘅行為，早已被閉路電視拍下之餘，背後更有重大嘅秘密！

慾火難耐

「書中自有顏如玉」呢句話就聽得多，但睇得書多有慾火，相信只有呢套由Sweetheart Video製作、四仔名導Mike Quasar執導嘅《Strap-On Specialists #18》，先至會拍得出呢團火！搵嚟Carolina Sweets、Ella Reese、Freya Parker等幾位高顏值脫星演出，呢班索女最愛流連書店，佢哋除咗鍾意睇書，更鍾意睇靚仔店員，後來眾女終於按捺不住洪洪慾火，勾引對方展開連場激戰。雖然劇情離地，但脫星嘅激情演出夠投入，值得四仔迷捧場。

春心蕩漾

大家有冇為咗書店嘅靚女店員，而經常去該書店流連呢？片廠Reality Kings嘅人氣系列新作《Big Naturals #75》，就滿足晒曾經有過類似經歷嘅男士幻想。由Roxie Sinner、Aurora Fox、Bella Blu等青春巨乳脫星演出，單憑佢哋嘅外形，扮演令男士起晒痰嘅書店店員，已經夠晒說服力。故事講暗戀佢哋嘅男士，每日都會喺店內流連，更借故同佢哋攀談，卻唔知原來芳心寂寞嘅索女，早已春心欲動，激烈性戰一觸即發！

碟評

四仔作品中嘅書店，往往只係畀片廠借題發揮嘅地方，而今次3套作品卻拍出新意，好似尋找刺激感嘅《Naughty Couple Creampies #3》，同埋搭上男店員嘅《Strap-On Specialists #18》咁，都有唔錯嘅水準。不過講到必睇嘅，莫過於無論演員質素及拍攝水平都相當高嘅《Big Naturals #75》喇！