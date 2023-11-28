導演卓亦謙新片金馬獎奪兩獎　監製爾冬陞感高興

電影《年少日記》早前勇奪第60屆金馬獎「觀眾票選最佳影片」及「最佳新導演」兩個獎項，電影導演卓亦謙、監製爾冬陞及兩位戲中演員盧鎮業與黃梓樂，晚上（28日）接受訪問分享感受。卓亦謙表示對獲獎感意外：「因為題材沉重，有人睇已經好開心，可以得到獎項肯定係意外嘅。」他坦言自己較悲觀，本來是志在參與，能置身現場與一班電影人互相交流已很高興。

談到他發表得獎感言時透露因拍攝《年》片而得了抑鬱症，他說：「其實寫嗰陣好抑鬱，但拍嗰陣見到演員同工作人員，見到人係好好多，貫徹返嗰樣嘢，有人陪係好好多。」他笑言今次行程趕急，暫未有時間想慶功，不過回港後立即吃了一碗掛念已久的米線，問到他是否已與女友求婚？他説：「未正式求婚，但會嘅。」

監製爾冬陞表示電影能獲獎感到高興，他説：「我做監製卓亦謙係第3位攞新導演獎，我去到咁嘅年紀，唔係話傳承，但可以用自己嘅經驗，幫到年輕導演去解決問題，係幾好，我諗緊目標係咪做到5個呢？」他笑言要培育新導演很花時間，故5個已很足夠，又表示曾有人打算找他開班做導師：「我唔係學院派，唔識教書嗰套系統，等佢哋實際做住見到個問題我先教到。」

問到電影獲金馬獎，對金像獎獲獎是否更有信心？他表示今屆有46部作品參賽，《年》片在年尾推出時間上的確有優勢：「啲人記憶猶新啲，係有啲着數。」問到如何慶功？他表示主要是慰勞工作人員，又坦言電影題材沉重，最重要目的是希望令大眾關心：「就算改變唔到個世界，起碼令多啲人關注，呢個係我哋初心。」