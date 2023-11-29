【是日通勝】

農曆十月十七

癸卯年 癸亥月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移徙、安葬

忌：置產、醞釀、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：9、13、26

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

金牛座：財運不錯，宜趁機多做好事，利人又利己。

雙子座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

巨蟹座：多做好事冇蝕底，你的善心可帶來好運氣！

獅子座：心態上不夠投入，事業發展勢將受到拖累。

處女座：迎來平淡一天，不去跟人比較會更加開心。

天秤座：做事易迷失方向，保持鎮定才可找到出路。

天蠍座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用愁。

人馬座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

山羊座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

水瓶座：事業運最差，不改變輕佻心態，遲早出事！

雙魚座：一子錯，滿盤皆落索，做事定要注意細節。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 人緣好

（跌）雞 多阻滯

鼠：情緒不穩，容易與別人發生口角之爭。

牛：有必要檢討待人態度，切忌喜怒無常。

虎：面對誘惑要冷靜，已婚者勿搞三搞四。

兔：精力充沛，加倍努力，工作漸入佳境。

龍：運勢欠佳，人際關係差，事業遇阻力。

蛇：頭腦靈活，貴人力撐，做事得心應手。

馬：焦躁不安，總是擔心自己做得不夠好。

羊：努力拓展人際關係，為事業打下基礎。

猴：心平氣和，能冷靜面對生活上的麻煩。

雞：是日沖煞，諸事不順，內心忐忑不安。

狗：貴人運強，有利傾生意，開單冇難度。

豬：求知欲強，有利學習，易取得好成績。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年生肖開運錦囊：羊、猴、雞

羊

★事業走勢上揚，宜進一步催旺四綠文昌星加強發展。

★財運屬緩慢進步，不妨選擇中長線投資提升財運。

★女性貴人助力特別大，遇有困難宜多向女性長輩或上司尋求協助。

★新一年容易因金錢轇轕而反目，不宜合作投資，帳目亦要分明。

★外遊時有機會遇上輕微意外驚嚇，建議購買旅遊保險，以策萬全。

猴

★事業發展如虎添翼，不妨佩戴脈輪晶石手串進一步加強個人運勢。

★龍年有利讀書或考試，任職大型機構者不妨主動參加考核，容易得到擢升。

★疑慮較多之年，日常不宜探病問喪或到僻靜之地，多出席喜慶場合反而更佳。

★官非運較重，必須注意合約條款，也最好加以化解流年三碧是非星之方位。

★肖鼠者為自己的三合生肖，龍年助力更大，不妨多加合作。

雞

★事業發展順遂，任職紀律部隊或大型機構的管理階層有望更上一層樓。

★歲合之年易有新合作機會，惟容易「吉中藏凶」，凡事宜有周詳計劃。

★家宅及健康不穩之年宜主動裝修家居，亦不妨擺放白玉葫蘆以穩定運勢。

★流年桃花暢旺，有利人緣及銷售工作，但慎防因霧水情緣而引致桃花破財。

★「小耗」星入主難免開支增加，建議把部分回報化作實物保值。