星玄｜「性女」黃婧靈台慶唔見影　無綫咪神地位恐不保

今日係11月29號，農曆十月十七，宜嫁娶、移徙、安葬，最旺嘅生肖係羊，你哋一直努力拓展人際關係，可以為事業打下基礎，周國賢就係屬羊架喇，之前佢同女子組合，Lolly Talk影相唔少粉絲話，周國賢太熱情攬住影相，好似掂到一班妹豬嘅敏感部位，搞到滿城風雨到之前周國賢開騷，又見到Lolly Talk，呢次影相周國賢企到，離行離列。反而係班妹豬要攬住佢，認真搞笑。周國賢近年頻頻開騷，根本唔會畀呢啲傳聞影響到，希望佢繼續唱多啲好歌畀我哋聽啦！

今日幸運星係白羊座，今日你哋幸運指數排第一，如果你單身好可能可以，搵到另一半架，黃婧靈就係白羊女喇。早前波波喺社交網派福利，甫咗幾張出海相，不過有好Mean嘅網友，就話佢身形發福，肥到好似大媽咁，把口真係好衰呀！之後波波喺社交網又發功，鋪咗幾張吊帶衫相，睇落明顯係瘦咗喎，靚咗仲精神咗。佢之前講過自己單身，今日就打扮靚靚出街，分分鐘搵到男朋友架！

波波憑出位嘅言論及擁有36E嘅豐滿身材，被封為「新一代性女」，成為無綫的當紅炸子雞。不過在上月的台慶中，並沒有看到她的身影，反而「大騎樓」郭珮文以一襲低胸晚裝，盡顯澎湃上圍，成為全場焦點。反而「大騎樓」郭珮文以一襲低胸裝現身，成為全場焦點。台慶當晚郭珮文成功上位，有網民則擔心波波地位不保。