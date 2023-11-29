張鈞甯被爆帶「未婚夫」返屋企過夜　仲見埋家長

台灣女神許瑋甯的老公邱澤曾與張鈞甯傳緋聞，不過現時兩女都覓得真愛，各有各甜蜜。繼許瑋甯日前於法國被網民偶遇，發現她與老公邱澤激罕拖手出巡後，曾與型男趙又廷、彭于晏傳過緋聞的張鈞甯亦傳出年底閃嫁年輕3歲的馬來西亞導演柯汶利，日前柯汶利更被傳媒拍得疑似於張鈞甯家過夜。當天柯汶利先到達張鈞甯的家，之後張鈞甯獨自回家，直至第二天上午柯汶利從張鈞甯住處離開。早前張鈞甯經紀人對他們結婚一事作回應時並沒有否應，更謂：「她在每個人生階段有自己的安排，工作和感情都是，有好消息的話會再分享給大家。」

此外，日前張鈞甯現身百貨公司樓上影城，準備參加活動，隨後發現柯汶利都在現場，二人裝作不熟，相當小心，之後，柯汶利到了一間餐廳，而許鈞甯則與一名女性友人會合，有指這名女友人便是張鈞甯的媽媽，柯汶利似乎跟未來外母感情相當不俗！

另外，台灣另一女神陳喬恩與老公Alan結婚多年仍相當恩愛，二人日前齊齊坐在電單車上，陳喬恩雙手攬着老公，Alan則拿着手機自拍，二人笑着對住鏡頭，陳喬恩更於社交網Po相表示：「大叔載小朋友去吃剉冰。」她於文末也不忘調侃老公騎車的姿勢：「大叔騎電動車去買鹽酥雞，為何還要擺出如此做作的姿勢和表情，可能他幻想他在騎哈雷吧！」