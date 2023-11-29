為詮釋角色暴瘦至80磅　邵雨薇：最難受的電影

台灣女星邵雨薇的男友吳慷仁日前勇奪台灣金馬獎獎項殊榮，雖然當晚邵雨薇都於台下，但吳慷仁說得獎感言時，卻沒有提及她，不過其實二人感情甚好，之後於酒會上形影不離。出道13年的邵雨薇近期正在努力擺脫過去的甜美形象，挑戰不一樣的角色，於之前電影《惡女》中，她除了挑戰大尺度的裸露戲之外，為了詮釋角色的內心戲，更暴瘦至37公斤(約82磅)，更一度深陷角色中，患上嚴重的容貌焦慮，她表示:「拍攝期間的每一場戲基本上都是複雜而緊繃的，我覺得這是我拍戲以來，遇到最令我難受的電影，每次拍完頭都很痛。」

為了進入角色，她時刻不敢鬆懈，甚至會將角色帶回家中，無法沉澱，但即使處於這樣高壓的窒息狀態，她仍然可以樂觀面對：「人生中的困境總是接踵而來，意想不到的發展，本來就沒有時間讓你喘口氣或是休息。」她回想多年前那個從高雄來到台北、剛出道的自己，認為一切是如此遙不可及，即使現在成為一線女星，她仍謙虛的表示自己剛剛合格而已。

此外，邵雨薇數日前才為愛貓「哥哥」慶生4歲生日，但昨日(28日)她於社交網宣布「哥哥」已離逝，3個月前得知「哥哥」長了腫瘤，這段時間她都一直奔波於醫院，但最終還是面臨死亡分別，她心痛發文：「這次送你去醫院，你再也沒有回來了......不知道該怎麼形容有多心痛，看着家裡幫你灌食的機器、籠子還有打針的藥還在，好像你從未離開過......哥哥快跑，別被火燒到......我只能無力的喊着。骨頭進去磨成粉開蓋的一瞬，你成了一縷煙，彷彿充滿生命的在空氣中奔跑，而我這次帶回家的你是一個小罐子......」