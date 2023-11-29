Jessica完成巡唱首站　感恩粉絲熱情歡迎令緊張全消

韓國女歌手Jessica（鄭秀妍）上周六（25日）在澳門完成世界巡迴演唱會首站，正式為是次巡演揭開序幕。

身穿白色打歌服的Jessica甫出場隨即唱出《Set Me Free》、《Summer Storm》和《Love me the same》三首歌，快速炒起現場氣氛。表演《Love me the same》時，Jessica更驚喜帶來椅子舞，火辣程度爆表！其後Jessica用英文與現場觀眾打招呼並邀請大家來到《Diamond Dreams》，事隔5年再舉辦演唱會的她講到：「準備是次演唱會的期間我感到期待又緊張，但大家非常熱情地歡迎我，所有的緊張都消除了，多謝大家。」曾出演的《乘風破浪的姐姐》第三季的Jessica又用普通話講出「緊張」，相當有親切感。

畫風一轉，Jessica帶來了《Because It's Spring》、《Love U》及《Better Late Than Never》三首抒情歌，大曬甜美的實力唱功，讓粉絲聽出耳油。Jessica亦有邀請現場觀眾一同大合唱，她也忍不住用中文大讚大家「好聽，好聽」。其後換上銀色打歌服的Jessica首次公開了新專輯中主打歌《Beep Beep》的舞台，活潑的曲風就連粉絲也玩得不亦樂乎！Jessica更走出小舞台與粉絲互動，聽到現場的反應更熱烈，她驚訝講到：「嘩！是完全不同的感覺，在這裏和在本舞台聽大家的聲音完全不一樣，我更喜歡這裏！」氹得現場粉絲非常開心。

Jessica在騷上除了帶來了《Wonderland》、《Golden Sky》等人氣歌曲，以及首次公開獻唱歌韓劇《戀愛救兵》OST《The One Like You》外，她亦翻唱了Rihanna的代表作《Diamonds》和Ariana Grande的《God is a woman》。穿上黑色長袍出場的Jessica化身暗黑女王，坐在紅色梳化上獻唱盡展充滿氣場的一面。來到尾聲部分，Jessica坦言很久沒有準備專輯及巡演，所以無法估計自己的狀態，但幸好粉絲多年來的不變，讓她的壓力全消，同時度過了愉快一晚。對於不能時常與港澳粉絲見面Jessica感到可惜，因此表示大家的支持對她來就別具意義。

Encore環節中，Jessica再連續帶來了《Get it? Got it? Good》、《Starry Night》和《Fly》三首歌，並與全場粉絲合照留念。最後Jessica再次多謝大家的支持：「多謝你們一直給予我無條件的愛，我不知道我是否真的值得擁有，很感謝你們。希望之後我們能更常見面，我愛你們，多謝你們今天的來臨，多謝大家。」在溫馨的氣氛下完美為澳門站演出畫上句點。及後Jessica將在新加坡、馬來西亞和泰國等地繼續《Diamond Dreams Concert Tour》巡演，親自與世界各地的粉絲見面。