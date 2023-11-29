HEATH追思會逾萬樂迷獻花　YOSHIKI琴聲送別隊友

原名森江博的日本殿堂樂隊X JAPAN低音結他手HEATH，10月29日因不敵大腸癌病逝，享年55歲。其追思會《HEATH Farewell & Flower Offering Ceremony》於昨日(28日)假東京舉行，中午起先公開給公眾獻花，祭壇上擺放了HEATH生前愛用的低音結他手及用品，會場外排了長長人龍，逾萬歌迷到送別偶像最後一程。公眾獻花結束後，晚上舉行私人追思會，約100名音樂及行內人士參加。

當日連走兩場的X JAPAN隊長兼鼓手YOSHIKI，出席東京巨蛋舉行的《MAMA音樂頒獎禮》後，便現身追思會送別亡友。PATA、SUGIZO等X JAPAN成員向HEATH獻上紅玫瑰。

YOSHIKI最後追悼致辭，他表示：「HEATH加入X JAPAN30年以上，雖然樂隊經歷不少風雨，但他常以此引以為傲，口邊總說着「我是X JAPAN的低音結他手，我隨時都作好準備」。今年8月他為我的音樂會演出，雖然聽說他身體狀況麻麻，但當天他表示自己很精神，沒想到成為了我們最後見面。」YOSHIKI又透露受HEATH家人拜託將舉行追思音樂會，最後他以鋼琴彈奏名曲《ENDLESS RAIN》獻給故人作結。