【簡潔生活學】「姐姐」太好手尾

11月可說是旅遊旺季，朋友N說她上星期也拿了大假，但不是外遊而是做「替工」，因為她娘家的印傭姐姐回鄉，所以她要當「港版印傭」，買餸煮飯、洗衫拖地，她說實在累過返工。

香港有個常見現象，就是很多家庭都會聘請外傭照顧家中老幼、打理家務，有媽媽輩笑說：家中可以無老公，但不可無「姐姐」，可想而知「姐姐」在家中的重要性。也認識一些日本太太，她們就很羨慕我們，因當地文化不流行請外傭，照顧小孩或做家務都是太太或母親負責，亦因此衍生出整理收納業務。

說回N的故事，她說印傭姐姐是個得力助手，娘家的家務都交給她處理。不過，N因為做「臨時工」，發現很多物品都不知放到那裏，左摷右摷才找到。N說，「姐姐」雖然盡責但卻因為「太有手尾」，因而物品都整整齊齊、填滿櫃內每一吋空間，要找東西一點不容易，要搬開前面的東西才看得穿。

N舉例說：「姐姐」把細至大的瓷碟疊放起來，大約8隻一疊，分了兩大幢。罐頭也是砌好塞進廚櫃，觀感上是極度療愈，可是使用上絕對不便。另外清潔劑不管新舊都一支支排列整齊放在地櫃。

聽到這裏，相信熟知收納的朋友，都知道問題出在誤解「收納」等如「收埋」，其實收納的重點是要「易取易收」，另外，存放物品位置，應要考慮使用頻率，如碗碟疊放一起，數量太多，拿取不易，更容易會打爛，建議把常用的兩、三隻放外邊，少用的則放較入位置；至於存放罐頭，應該留有約3成空間，一來易拿取，二來可以定期檢視罐頭有否過期或需要補充。至於清潔劑的擺放，最適合分組放入籃，清潔時只需拿出一籃子，便不用逐支拿，另外未開封的建議統一存放，便可清楚存貨數目，避免買過量了。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

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