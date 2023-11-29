陳嘉慧唔認奉子成婚　自爆害喜情況嚴重：嘔得好辛苦！

無綫小花陳嘉慧（Erica)於今日（29日）到大埔一商場出席迎聖誕活動，這亦是她自上月初與圈外男友於深圳低調結婚後首次出席活動。活動上，亦有提及Erica在今日凌晨時分於社交平台上傳了一張超聲波照片，宣布懷孕的好消息，在場的觀眾亦替她感到高興。

受訪時，問到前日剛與老公從日本回來的Erica懷孕幾月？她含糊其詞說：「啱啱過咗可以公開唔小氣嘅一個階段。（上月結婚算唔算奉子成婚？）都唔係嘅，其實之前一直都有計劃，但中途就順其自然咁有咗。（懷孕可以上飛機？）我哋有晒醫生紙，醫生批准咗。」她亦透露害喜狀況十分嚴重，連自身的口味都有所改變：「我嘔得好辛苦，而且之前好鍾意食牛肉飲牛奶，但依家完全食唔到，反而好鍾意食甜嘢。」更笑容滿面地指老公對自己照顧有加，不會讓自己手持重物笑言：「佢甚至唔畀我彎腰着鞋，會幫我着，不過佢不嬲都照顧得我好好，如果唔係做咩要嫁畀佢。」

問到孩子的性別，Erica稱暫時不打算公開：「依家得我同老公知，連親友都未知，想畀個驚喜佢哋。（想要仔定女？）我都冇所謂，最緊要健康。（計劃生幾個？）生咗呢個先講，雖然係好鍾意小朋友，但當真係懷孕同口講係唔同，做女人真係唔容易，而且依家有咗小朋友做咩都要諗咗佢先。」稱自己有照顧外甥的經驗，所以知道如何與孩子相處。

工作方面，Erica指仍然會繼續工作，不過會以自身健康狀況行先：「有工作我都會繼續接，不過會以我同埋BB嘅健康為先，身體情況許可下，都會繼續工作。（拍劇？）我諗我依家身體未必可以支撐得到，不過出席活動係可以。」表示老公亦非常支持自己工作，另外亦供今次懷孕期間停工拍劇休息一段時間，透露自己已經有好幾年沒有放假。至於今年聖誕節，Erica稱雖然還未想到慶祝活動，但會好好把握今次最後一個可以過二人世界的機會。