辰亦儒獨有夫妻之道唔使恩愛　曾之喬生日獨自過

前台灣組合「飛輪海」成員辰亦儒同太太曾之喬由交往、結婚至今13年，但兩人愛低調，好少公開放閃，對上幾年因疫情同工作關係，兩公婆生日時要長期分隔兩地，不過都好努力維繫感情，公開視訊甜蜜合照，不過最近就幾乎冇再同框。有台灣媒體日前就發現，本月辰亦儒明明已經返回台灣，但佢就未有同老婆曾之喬慶祝生日，就連曾之喬生日正日都係獨自搵朋友過，之後二人亦要帶兩家長輩聚餐，未見小倆口慶祝嘅甜蜜時光，令人驚嘆結婚3年嘅兩人獨有夫妻模式真係好少見。

辰亦儒11月10日於內地度過43歲生日，兩人視訊慶生，雖然辰亦儒之後就返咗台灣，不過同月17日曾之喬生日當日，夫妻倆各過各日常。辰亦儒下午踩單車出門兩個鐘就返屋企，壽星曾之喬亦喺佢返屋企後就自己出門口，老公冇接送，最後佢同3位女性友人慶生到接近凌晨12點先返屋企。網友驚訝兩人似乎已經習慣分隔兩地嘅獨立生活，即使第二人兩人終於合體，都係加埋一大班兩家親友見面食飯，近乎零二人世界，不過佢哋同雙方家都感情勁Close，辰亦儒就揸車接曾之喬嘅空姐家姐及大姨子去食飯，曾之喬就同奶奶攬頭掩頸密不可分。