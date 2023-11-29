陳凱詠自爆女性更易令佢心動　曲線宣布出櫃

歌手陳凱詠（Jace）和梁釗峰今日（29日）以粉紅大使身份現身同志活動，Jace表示對性態度開放，試過錫女仔，指女性更容易令她心動，她說：「我係一個喜歡多元嘅人，世界明明就唔止黑和白，世界係彩色。」問到是否想趁此宣布「出櫃」？她說：「我都唔知，因為我未真係同過女仔拍拖，我可以囉！但未經歷過，覺得性別之外，靈魂更加緊要，我重視靈魂。」她未有宣布出櫃的想法，自言仲尋覓探索中，覺得不需急於做定論，覺得尋找自己和敢於去尋找先最重要。Jace表示一直以來都是同男性拍拖，自爆試過有男同志向她表白，但當時年紀小，未搞清楚對方當她是男是女，最後未有接受，她說：「依家知道唔係咁分。」她曾向家人透露自己的想法，父母和婆婆都接受，覺得冇所謂，深覺家人的疼錫。

釗峰透露身邊包括家人和朋友不少是同性戀者，故明白這是平常不過的事，必須互相尊重，他表示很多不同性取向人士都不敢於走出來，尤其面對家人，更不敢透露自己的真實感受，他說：「如果大家都視為普通不過嘅事，社區氣氛好，就可以令佢哋勇敢去愛，因為愛係無價。」

問他是否也勇敢去愛，他借《天梯》姊弟戀的主題來表達過往的情感，現時單身，沒有拍拖年多。透露正籌劃以「愛情遺憾」為主題的系列歌曲，共有4首，講述過往的遺憾，笑指愛情遺憾很慘，但非全部是自身故事，也有別人的故事。

問他會否倣效隊友King（吳崇銘）突然宣布已婚及生了孩子？釗峰笑言：「佢唔係宣布拍拖，一嚟就宣布有孩子，幾得意。（你都會咁做？）我會覺得等感情穩定先同大家講，唔會亂講，驚影響到人，恐防有變卦。」