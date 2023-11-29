佘詩曼新劇收視好當攞咗獎　原來睇好呢位小生...

視后佘詩曼（阿佘）和鄭裕玲（嘟嘟）今日（29日）一同出席護膚品牌活動。阿佘指已經很久未見嘟嘟，稱讚她保養得好：「上次見係去佢電台訪問，都起碼有半年冇見，佢真係Keep得好好，得閒要請教吓佢。」

談到由阿佘主演的無綫台慶劇《新聞女王》大受歡迎，收視高企，問到會否準備戰衣出席的萬千星輝頒獎典禮？阿佘說：「冇諗到咁遠，其實套劇都只係播咗一個禮拜，所有嘢都言之過早，但其實佢哋依家咁支持，我都已經當攞咗獎。（預留咗檔期出席？）我依家仲未知個流程，所以所有嘢都未知之數。（會唔會繼續留無綫拍劇？）如果有好劇本。」

提到無綫裁員一事，阿佘認為現時各行各業都有自己的難處，聽到消息她亦不開心，希望受影響的人可以盡快找到下一份工作。另外，TVB逃亡潮不少小生花旦相繼離開，作為過來人的阿佘回應：「每個人都有自己嘅選擇，如果佢覺得佢嘅去向會發展得好啲，多啲機會嘅話，咁都不妨試吓。」而內地綜藝節目《無限超越班》阿佘大談悲慘童年的片段又再成為熱話，阿余表示只要是藝人公開說的任何一句話都會預會被翻炒，所以要謹言慎行。

問到阿佘有否特別留意那位的無綫小生？阿佘點名稱讚譚俊彥（Shaun)不錯：「因為大家係套劇入邊唔係好多感情線所以同佢場次唔多，但係我覺得彼此嘅交流同埋感覺係有，所以如果有機會有多啲戲份就OK，係想再合作嘅人。」

工作方面，阿佘指會繼續飛來飛去到不同的地方工作：「因為依家唔使隔離，所以會係屋企住，有需要就會飛去當地工作。」而一向孝順的阿佘亦指陪伴母親的時間變多了：「我得閒都會陪佢出席吓啲飯局（有冇被催婚？）冇啊，已經過咗個階段，同埋媽咪佢都知道我想要啲咩。」亦指母親亦未有安排過她相親或介紹男性給她認識。

同場，嘟嘟亦分享自己的保養秘訣，稱會一邊煲劇，一邊使用精華導入儀器敷面，亦會定時到美容院美容做簡單的療程，清潔皮膚，被問會在美容上花費多少？嘟嘟說：「老實講，我哋好幸運會公關品送，咁我咪留啲畀自己用，好用嘅就介紹畀大家。」

提到無綫將裁減超過200人，嘟嘟亦寄望受影響人士會有更好的發展機會：「會有唔開心嘅，但另一方面就係逼住你去搵新嘅挑戰（有冇舊同事搵你求救？）咁又冇。」又希望無論無綫做甚麼決定，都可以愈來愈行路行得愈嚟愈順。