鄧小巧分享斷片嘔通頂經歷　李幸倪面對愛貓離世大打擊

藝人鄧小巧網上唱歌節目《Singaholic》28日播出第四集，請得Gin Lee（李幸倪）任嘉賓。節目傳統是邊唱歌吹水邊淺嘗美酒，不過由於Gin在出道前的一個表演中，因為表演前喝了點酒，令表演失準，從此以後她Show前都滴酒不沾，她自言那次十分大鑊：「我比較少飲酒，未出道時喺一個Wedding上唱歌，通常玩兩個Set，Set與Set之間就休息，同班Musician傾吓偈，見到啲賓客咁開心，我都跟大隊飲一啖參與吓。飲咗一啖之後就話要上台唱歌，intro我諗玩咗80個Bar都有，我都入唔到！哈哈！真係冇試過咁樣，好驚，之後就驚咗啦。」小巧亦笑說為了「有得收工」，着駐場調酒師調校了三杯非酒精飲品：熱杏仁露豆腐花、Mango Colada及馬來西亞糖水「摩摩喳喳」給Gin，十分搞笑。

接着二人大談貓經，Gin剛到香港發展時養了兩隻貓芝麻糊及杏仁糊，不過芝麻糊3年前已離世，首次面對生離死別，Gin坦言當時受到極大打擊：「我嚟香港先養佢哋，我又自己一個喺香港，所以佢哋係我嘅親人，一齊經歷過好多嘢，嗰陣時係好唔想接受，好想用盡辦法將佢bring back to life，但我做唔到呢樣嘢嘅時候，就發現呢樣嘢係我哋必經、亦都要必須要去面對嘅嘢，你控制唔到結果，但係你可以把握、珍惜現在你有嘅every moment。」至於2年內收養了4、5隻貓的小巧則曾試過其中一隻離世，十分明白Gin感受。